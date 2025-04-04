出遊返鄉潮湧現　今省道17地雷路段曝

▲清明連假第2天，省道多處路段恐出現車潮。（示意圖／記者王兆麟翻攝）

記者周湘芸／台北報導

今天是清明節連假第2天，出遊及返鄉人潮湧現，交通部公路局表示，昨天國道客運疏運人數均較去年同期增加，今天省道易壅塞路段包括銜接國道快速公路、主要省道幹道及觀光景點聯外道路等17路段。

今天返鄉及出遊車潮將湧現，公路局指出，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如北部台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3快官及霧峰交流道；南部台86線銜接國1仁德系統、台86線銜接歸仁交流道、台18線銜接國3中埔交流道等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，主要省道幹道，台9線蘇花公路、南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南至玄寶大橋、中彰大橋等路段；觀光景點聯外道路，如北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、台3線大溪、台14甲線清境農場、台21線日月潭、台3線古坑至梅山等路段。

公路局指出，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台65線土城路段至國三路段、台15線鳳鼻尾路段至鳳山溪橋路段，中部台74線大里至霧峰路段、台61線竹南至玄寶大橋路段、台61線龍井至中彰大橋路段、台74線高鐵台中至快官路段，南部台86線關廟東向路段、台88線鳳山至五甲系統路段、台9線楓港路段至新路路段北向等。

國道客運部分，公路局表示，昨天西部國道客運共計行駛5,858班次，疏運11萬3,819人，疏運人數較去年同期增加4.5%；東部國道客運路線共計行駛1,617班次，疏運3萬8,871人，較去年同期增加30.6%。