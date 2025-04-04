　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「臺灣祭」南下車潮湧現！警加強疏導+執法　首日開60紅單

記者陳崑福／屏東報導

清明連假適逢屏東縣政府於墾丁大灣遊憩區舉辦「2025台灣祭」活動，吸引大量遊客湧入恆春半島。據統計，連假首日南下車流達48735輛次，為有效因應大量人車移動，屏東縣政府警察局提早部署勤務，啟動台1線南下調撥車道並調整號誌週期至360秒，全力疏解交通壅塞狀況，並舉發60件違規。

▲清明連假疏導交通 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲清明連假疏導交通 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲清明連假疏導交通 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲清明連假疏導交通 。（圖／記者陳崑福翻攝）

今日為連假第2天，活動持續進行且墾丁地區住房率仍為滿載，警察局將持續監控南下車流，適時啟動台1線水底寮至嘉和路段調撥措施，並針對易壅塞路段及觀光景點周邊增設交通崗位，由專責警力協助指揮與疏導，致力維護人車通行秩序。

除交通疏導外，警察局同步強化交通執法，以防範因違規行為導致事故或交通秩序失控。警察局與屏東監理站組成聯合稽查小組，在恆春地區加強取締酒駕、危險駕駛與非法改裝車輛。統計昨（3）日取締台26線違規件數，計查獲無照駕駛1件、非法改裝車輛6件，另於恆春半島之台26線執行超速取締，共舉發違規60件，其中包含嚴重超速3件，展現執法決心。

局長戴台㨗呼籲，用路人應提高交通安全意識，行車時應遵守相關法規，切勿任意違規或危險駕駛，並配合現場交通警力指揮，掌握即時路況資訊，可透過CMS電子看板、LED顯示器或收聽警廣FM93.1，適時調整行車路線。期盼民眾平安出遊、順利返鄉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3544 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中男被撞飛慘死　恐怖畫面曝光
明起變天降溫！　下周雨區擴大
快訊／尹錫悅遭罷免！支持者坐地哭喊：要亡國了
全恩菲發聲「現在我很健康」！　現身機場喊話台灣人
台南「路人阿伯」被偷290萬！真實身分曝　兇手嚇投案
股市暴跌要逃嗎？　股神巴菲特「1箴言」應對

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

兒童節連假！　台南藝文景點人潮湧現「巷仔Niau」再掀收藏熱潮

南消第三大隊七股分隊　清明防火宣導與市長守護大台南

推動桃園兒童文學搖籃　大園永安出版社的另一面

慶祝兒童節　桃園育仁國小學子種菜做公益

「臺灣祭」南下車潮湧現！警加強疏導+執法　首日開60紅單

桃園新闢公車路線726！串聯八德至高鐵桃園站　4／7試營運

兒童節連假何處去　馬祖新村眷村文創園區限定活動即起登場

淡水福佑宮媽祖聖駕繞境　祈求風調雨順、百姓安康

視察清明連假首日路況　侯友宜籲掃墓多利用接駁專車

新北市4區長調動　「最速男」廖武輝轉任觀旅局

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

懷疑餐點有少！女咆哮大鬧 #麥當勞　狂掃桌面薯條漢堡亂噴

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」　猛傷3歲女童背部

阿弟女兒幫Energy配CP　笑喊：爸爸是攻XD

兒童節連假！　台南藝文景點人潮湧現「巷仔Niau」再掀收藏熱潮

南消第三大隊七股分隊　清明防火宣導與市長守護大台南

推動桃園兒童文學搖籃　大園永安出版社的另一面

慶祝兒童節　桃園育仁國小學子種菜做公益

「臺灣祭」南下車潮湧現！警加強疏導+執法　首日開60紅單

桃園新闢公車路線726！串聯八德至高鐵桃園站　4／7試營運

兒童節連假何處去　馬祖新村眷村文創園區限定活動即起登場

淡水福佑宮媽祖聖駕繞境　祈求風調雨順、百姓安康

視察清明連假首日路況　侯友宜籲掃墓多利用接駁專車

新北市4區長調動　「最速男」廖武輝轉任觀旅局

台灣32%關稅求解套！　學者：中央銀行該對匯率放手了

對等關稅來勢洶洶　分析：對中國影響遠超2018貿易戰

兒童節連假！　台南藝文景點人潮湧現「巷仔Niau」再掀收藏熱潮

綠委籲蕭美琴召集應變「川普關稅戰」　即刻啟動國安基金穩定股市

1歲兒身上都是灰　英國媽一看驚覺「吃掉阿公骨灰」

男橫越馬路吃宵夜！慘被自小客撞飛　前擋玻璃凹陷...恐怖畫面曝

柯震東限動悲喊：兩個月送走兩個親人！2愛犬相繼離世…相伴11年

摸彩抽中頭獎電動機車！背不出電話號碼被沒收　打官司慘敗

去年地震多！禮儀業者曝「掃墓注意1狀況」　要盡快處理

川普關稅打亂汽車供應鏈　專家曝：中國車廠「低價搶市」成大贏家

木村拓哉超親民「幫忙搬道具」　最愛鳳梨酥：好吃到不行！

地方熱門新聞

新北10區公所獲特優　侯友宜讚「最強後盾」

新北「最速男」林口區長廖武輝轉任觀旅局

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

嘉義湖仔內公園成「城市森林露營」新景點!

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

淡水福佑宮媽祖聖駕繞境　祈求風調雨順、百姓安康

雲林社區劇場偶頭工藝成亮點　打造戲劇盛宴

金門蔡氏宗親清明祭祖　傳承百年傳統

「臺灣祭」南下車潮湧現！警首日開60紅單

台南市民愛心捐贈消防設備提升南消六大防救災戰力

桃園新闢公車路線726　串聯八德至高鐵桃園站

屏東無號誌路口2天2死　警籲停讓

泰豐輪胎自辦市地重劃區動工　預計115年底完工

馬祖新村眷村文創園區　兒童節限定活動登場

更多熱門

相關新聞

高鐵雙數車廂座位比單數多「自由座要搶第10節」　官方解答了

高鐵雙數車廂座位比單數多「自由座要搶第10節」　官方解答了

清明連假尖峰高鐵自由座車廂爆滿，網傳搭自由座可鎖定第10節車廂比較容易有座位，主要是雙數車廂座位比單數車廂多，高鐵公司官方也解答了，指單數車廂因設置廁所，座位數比較少，搭自由座可先查詢官網「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況避免久候。

出遊返鄉潮湧現　今省道17地雷路段曝

出遊返鄉潮湧現　今省道17地雷路段曝

國道一早就紫爆　5大路段車速不到40公里

國道一早就紫爆　5大路段車速不到40公里

清明節「國道9魔王路段」最塞　國5北上恐回堵到午夜

清明節「國道9魔王路段」最塞　國5北上恐回堵到午夜

清明飆25℃一日入夏！下周變天

清明飆25℃一日入夏！下周變天

關鍵字：

清明連假屏東縣墾丁大灣交通疏導警方

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

快訊／台積電與英特爾傳將成立合資企業

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

即／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上

川普關稅大刀砍殺股市！　專家曝2族群最慘

六福村未成年受困　運將還原現場

預約秒殺卻0人到場　宜蘭綠博：公民教育怎麼了

10年前最後一次花錢　女辭職過0元生活

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶

更多

最夯影音

更多

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面