「臺灣祭」南下車潮湧現！警加強疏導+執法　首日開60紅單

記者陳崑福／屏東報導

清明連假適逢屏東縣政府於墾丁大灣遊憩區舉辦「2025台灣祭」活動，吸引大量遊客湧入恆春半島。據統計，連假首日南下車流達48735輛次，為有效因應大量人車移動，屏東縣政府警察局提早部署勤務，啟動台1線南下調撥車道並調整號誌週期至360秒，全力疏解交通壅塞狀況，並舉發60件違規。

▲清明連假疏導交通 。（圖／記者陳崑福翻攝）

今日為連假第2天，活動持續進行且墾丁地區住房率仍為滿載，警察局將持續監控南下車流，適時啟動台1線水底寮至嘉和路段調撥措施，並針對易壅塞路段及觀光景點周邊增設交通崗位，由專責警力協助指揮與疏導，致力維護人車通行秩序。

除交通疏導外，警察局同步強化交通執法，以防範因違規行為導致事故或交通秩序失控。警察局與屏東監理站組成聯合稽查小組，在恆春地區加強取締酒駕、危險駕駛與非法改裝車輛。統計昨（3）日取締台26線違規件數，計查獲無照駕駛1件、非法改裝車輛6件，另於恆春半島之台26線執行超速取締，共舉發違規60件，其中包含嚴重超速3件，展現執法決心。



局長戴台㨗呼籲，用路人應提高交通安全意識，行車時應遵守相關法規，切勿任意違規或危險駕駛，並配合現場交通警力指揮，掌握即時路況資訊，可透過CMS電子看板、LED顯示器或收聽警廣FM93.1，適時調整行車路線。期盼民眾平安出遊、順利返鄉。