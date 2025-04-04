清明節「國道9魔王路段」最塞　國5北上恐回堵到午夜

▲清明節國道將有9大易塞路段。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

今天(4日)為清明連假第2日，預估仍有大量掃墓和出遊車潮，國道有9大易塞路段，其中國5北上車潮下午就會湧現，預料要塞到午夜12時才紓解，行車時間為平常7倍。

今天是清明節，國道交通量預估有119百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於今天預估各地多雲到晴，且適逢清明節當日，國道預料會湧現大量掃墓及出遊車潮。高公局預判國道有9大易塞路段，包括國1南向中壢轉接道-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-名間；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段，

其中西部國道預估上午6時後就有南下車潮，午後可逐步紓解；國5南下車潮預測凌晨5時後就會出現，要下午16時後才能紓解，南下路段可能連塞11小時；國5北上車潮預計下午2時後湧現，且越晚越塞，可能要塞到午夜12時才紓解，行車時間為平常的7倍。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於5時前或12時後出發；國5南向用路人建議於5時前或17時後出發。

▲清明連假第2日國道疏運措施。（圖／高公局提供）

國道今天疏導措施包括5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。