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跌落神壇的尹錫悅！從剛正檢察官到「戒嚴彈劾」　失言曝獨裁性格

▲▼南韓前檢察總長尹錫悅29日宣布參選總統，誓言實現政黨輪替。（圖／達志影像）

▲2021年6月29日，南韓前檢察總長尹錫宣布參選總統，誓言實現政黨輪替。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到國會通過彈劾停職。今（4）日上午11時（台灣時間上午10時），憲法裁判所（憲法法院）將裁決尹錫悅彈劾案，決定尹錫悅在政壇上的去留。

回顧尹錫悅的公職與從政生涯，他曾在擔任檢察官初期因調查貪腐而與內閣意見相左，起初擔任首爾中央地方檢察廳檢察長、並獲時任南韓總統文在寅提拔為檢察總長時，憑著剛正不阿的性格，以「不對任何人忠誠」一句座右銘聞名，更先後將朴槿惠、李明博等2名前總統送入監獄。

儘管文在寅期盼，尹錫悅能與時任法務部長曹國完成司法改革，然而在檢警改革時，尹錫悅卻與之後的法務部長秋美愛鬧翻，尹錫悅也與共同民主黨漸行漸遠。

▲▼總統文在寅(右)批准檢察總長尹錫悅(左)的辭呈。（資料照／達志影像）

▲南韓時任總統文在寅批准檢察總長尹錫悅的辭呈。（資料照／達志影像）

即便尹錫悅代表政黨國民力量當選總統，但卻因支持率低迷、失言風波而凸顯其獨斷專行的性格，加上去年2月以來實施醫療改革面臨大規模罷工而失導致醫療系統幾近崩潰，最終失去判斷能力做出戒嚴決定，從曾經高喊「無法坐視南韓憲法與司法體系崩壞」的檢察長，淪為專斷獨裁且發布戒嚴而因此遭國會彈劾成功的總統。

1960年出生的尹錫悅，父親是南韓知名的經濟學家兼延世大學榮譽教授尹起重，1979年考上首爾大學法律系，然而司法考試卻始終不順利，直到同學擔任檢察總長後，他才取得檢察官資格、從基層做起。

2022年3月，在安哲秀宣布退選、解散政黨國民的黨，並宣布加入國民力量後，尹錫悅終於總統大選擊敗共同民主黨候選人李在明，於該年5月宣誓就職。

就職總統後，尹錫悅旋即將辦公室從青瓦台遷移至首爾市龍山區的國防部大樓，而青瓦台則開放一般民眾參觀。當時，外界就盛傳尹錫悅相當迷信，聽信青瓦台「風水不好」的傳言，期間尹錫悅不僅被爆出聘請法師到家中佛堂做法，且妻子金建希舉薦的巫師加入競選團隊，甚至尹錫悅在參與黨內初選電視辯論會時，還曾在手掌上寫「王」字。

▼尹錫悅與其妻子金建希。（圖／達志影像／newscom）

▲▼尹錫悅、金建希。（圖／達志影像／newscom）▲▼南韓總統尹錫悅過去參與國民力量候選人提名時，曾在黨內初選辯論會上，無意露出寫著「王」字的手掌。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓總統尹錫悅過去參與國民力量候選人提名時，曾在黨內初選辯論會上，無意露出寫著「王」字的手掌。（圖／翻攝自韓網）

回顧尹錫悅當選總統後執政初期，其支持率曾經雪崩暴跌至只剩下24%，比朴槿惠時還要低。2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪韓時，尹錫悅因疑似不願被貼上反中標籤，而選擇以休假為由拒見裴洛西，加上當時的教育部長提議降低國小適學年齡、推動「5歲入學」，才會導致民調雪崩。

2022年9月，尹錫悅出訪美國時任總統拜登所主辦的募款活動時，竟然在鏡頭前暗損拜登，以韓語「兔崽子」（那些傢伙）貶損美國國會議員，並表示「這群兔崽子若不批准（預算），那糗死的拜登該怎麼辦？」

事後，尹錫悅不僅嚴正否認說髒話，稱兔崽子是用來形容南韓國會議員，團隊也找來聲音辨識機構進行分析，國民力量向檢方按鈴控告置入不實字幕，最後更嚴懲拍攝直播上述畫面的媒體MBC，禁止MBC派記者團登上總統專機隨行出訪，涉嫌干預新聞自由，行徑相當獨裁且幼稚。

▼尹錫悅以「這些傢伙」（兔崽子）稱呼美國國會議員。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS MBCNEWS）

▲▼尹錫悅以「這些傢伙」（兔崽子）稱呼美國國會議員。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS MBCNEWS）▲▼南韓高中生畫「尹錫悅列車」獲得金獎，卻慘遭政府嚴正警告。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓高中生畫「尹錫悅列車」獲得金獎，卻慘遭政府嚴正警告。（圖／翻攝自韓網）

儘管尹錫悅任內不斷強調自由民主，但當富川國際漫畫節展示高中生取諧音的畫作《尹錫悅列車》，諷刺尹錫悅、金建希與檢察官體系引領的政治追殺，該獎獲得金獎，然而尹錫悅政府的文化體育觀光部竟然卻警告3年內將撤回聯名贊助。

另外，尹錫悅的妻子金建希也涉及多項爭議。包括金建希遭揭露碩博士論文有4成以上抄襲，且之後又被爆出操縱股價、收受名牌包、介入操縱丈夫尹錫悅的選情，而首爾楊平高速公路的建設，更被改道行經金建希老家持有土地，疑似圖利金建希一家。

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