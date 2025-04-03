　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克DOGE任務結束！　美媒：川普告訴幕僚「他5月離開政府」

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）與MAGA帽子（圖／路透）

▲馬斯克據悉將在5月結束其在DOGE的任務，不再擔任政府特殊雇員的角色。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國政治新聞媒體Politico報導，親近總統川普的3名人士透露，川普近日告訴其內閣成員與核心圈子，馬斯克將在未來數周卸下政府職務，未來將回歸企業，擔任支持性角色。此前，馬斯克受川普任命擔任政府特殊雇員，負責監管「政府效率部」（DOGE），推動聯邦機構精簡改革。不過，馬斯克受限於130天的法定服務上限，據傳將於5月底離任。

馬斯克自今年1月加入川普領導的政府後，主導DOGE對聯邦機構進行大規模裁員與重組。本周，美國衛生與公共服務部（HHS）裁撤了約1萬名員工，並計劃關閉美國國際開發署（USAID）與政府資助媒體「美國之音」（VOA）。據《紐約時報》報導，聯邦政府迄今已有逾5.6萬名雇員被裁，另有7.5萬人接受自願離職補償，未來還有約17.1萬個職位面臨裁撤。白宮聲稱，這項行動目前已為政府節省1400億美元；馬斯克則表示，他的目標是在離任前推動削減1萬億美元財政赤字。

3名消息人士指出，川普對馬斯克推動削減政府開支的表現感到滿意，但雙方最近同意，由於馬斯克已完成大部分既定目標，他應適時卸下政府職務。消息人士表示，這場過渡的背景涉及共和黨在威斯康辛州最高法院選舉中的失利，馬斯克高額資助的保守派法官候選人以10個百分點之差敗北，令部分盟友認為他成為政治負擔。此外，馬斯克的「政府特殊雇員」身份即將在5月底到期，意味著他將不再享有部分道德與利益衝突規則的豁免。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普雖然滿意馬斯克在DOGE的表現，但不會在期限結束後，延長其特殊政府僱員的身份。（圖／路透）

馬斯克的行事風格也在川普政府內部引起了爭議。部分官員認為他與內閣溝通不足，並且經常在社群平台X上發表未經協調的政策見解，導致政府陷入混亂。例如，馬斯克曾在未事先通知內閣部長的情況下，下令大規模削減聯邦預算，甚至影響到「伊波拉防治計畫」。此外，他在Podcast上將社會安全福利稱為「龐氏騙局」，與川普承諾不削減社福的立場相悖，迫使白宮不得不緊急滅火。

儘管如此，川普仍試圖維繫與馬斯克的良好關係，還在內閣會議上公開稱讚了他的貢獻。然而，報導稱，川普近日對馬斯克可能涉及中國商業利益感到擔憂，尤其是《紐約時報》爆料五角大廈曾計劃向馬斯克簡報中國機密作戰計畫，引發潛在利益衝突的疑慮。儘管川普政府已否認相關報導的準確性，但川普隨後強調，「作戰計畫不應交給商人」，顯示他已對馬斯克的影響力重新劃界。

與此同時，近期民調顯示，美國民眾多數對DOGE觀感不佳。調查發現，僅41%的人認可其表現，甚至還有過半數美國人認為馬斯克的改革損害國家利益。隨著美國明年迎來期中選舉，川普目前正逐漸調整內閣戰略，以避免不必要的政治風險。據悉，白宮原先考慮延長馬斯克的政府特殊雇員身份，但最終決定讓他改以顧問身份繼續支持政府，避免進一步的政治爭議。馬斯克近日受訪時也暗示，他的核心任務已接近完成，顯示其離開政府決策圈的時間可能比預期更早。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 2 5083 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普「對等關稅」俄羅斯不在名單內！　白宮曝原因
夫妻「每周入住」20年下榻礁溪老爺酒店700次　網羨慕：老爺
拳王3回合全領先卻「戰死擂台」　打到一半突後躺掛繩子身亡
川普對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這國課最多50％
清明連假6縣市低溫　一圖看天氣變化「春雨再敲窗」
快訊／川普關稅戰太激進　美股盤後「道瓊期」暴跌逾1100點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普祭出全球對等關稅　最新民調出爐

馬斯克DOGE任務結束！　美媒：川普告訴幕僚「他5月離開政府」

川普「對等關稅」俄羅斯不在名單內！　白宮曝原因

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

快訊／川普關稅戰太激進　美股盤後「道瓊期」暴跌逾1100點

美國取消中國、香港小額包裹關稅豁免！　輸美商品面臨54％關稅

快訊／美國進入緊急狀態！　川普關稅戰「課台32％」

《華爾街》：川普律師研究第3任期可能途徑

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

中共軍演　英重申台海和平穩定攸關全球繁榮

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

台鐵誤點...婦對列車長咆哮　乘客看不下去怒批：吵死了

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

川普祭出全球對等關稅　最新民調出爐

馬斯克DOGE任務結束！　美媒：川普告訴幕僚「他5月離開政府」

川普「對等關稅」俄羅斯不在名單內！　白宮曝原因

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

快訊／川普關稅戰太激進　美股盤後「道瓊期」暴跌逾1100點

美國取消中國、香港小額包裹關稅豁免！　輸美商品面臨54％關稅

快訊／美國進入緊急狀態！　川普關稅戰「課台32％」

《華爾街》：川普律師研究第3任期可能途徑

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

中共軍演　英重申台海和平穩定攸關全球繁榮

川普祭出全球對等關稅　最新民調出爐

馬斯克DOGE任務結束！　美媒：川普告訴幕僚「他5月離開政府」

川普「對等關稅」俄羅斯不在名單內！　白宮曝原因

設局搶老闆758萬元反遭黑吃黑　他「報警」再加一罪

手機大廠狂出摺疊型機種搶市場　研調機構看衰「2025會負成長」

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

今年清明超特別！　3地雷食物吃錯恐百病齊發

大嘴巴「守不住秘密」星座Top 3 ！第一名兩邊都討好　最愛交換八卦

快訊／川普關稅戰太激進　美股盤後「道瓊期」暴跌逾1100點

夫妻「每周入住」20年下榻礁溪老爺酒店700次　網羨慕：老爺本人

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

國際熱門新聞

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

日本南海海槽「半斷裂」預測：8.7↑強震連2震

辦公室當砲房！男女交疊「忘情激戰片」瘋傳

快訊／川普關稅戰太激進　道瓊期暴跌逾1100點

吳忠達戰死烏克蘭　遺體疑遭動物啃食

緬軍認「鳴槍」警告　中方：車隊安全

簽書會「0人參加」超心碎　女暖舉讓他變暢銷作家

美股逆轉翻紅　台積電ADR漲破1％

快訊／川普發動關稅戰！　宣布美國進入緊急狀態

拳王戰死擂台　突後躺掛繩子身亡

大批台男被捕！柬埔寨警逮186嫌「179人來自台灣」

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

馬斯克出數學題　答對就能到特斯拉上班

更多熱門

相關新聞

川普「對等關稅」俄羅斯不在名單內！　白宮曝原因

川普「對等關稅」俄羅斯不在名單內！　白宮曝原因

美國當地時間4月2日，美國總統川普在白宮簽署兩項關於所謂「對等關稅」的行政令，宣佈美國對貿易夥伴設立10%的「最低基準關稅」，並對某些貿易夥伴徵收更高關稅，不過據英國《天空新聞》台報導，在川普給出的7頁「對等關稅」名單中，值得注意的一點是，俄羅斯不在其中。

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

美國取消中國、香港小額包裹關稅豁免！　輸美商品面臨54％關稅

美國取消中國、香港小額包裹關稅豁免！　輸美商品面臨54％關稅

快訊／川普發動關稅戰！　宣布美國進入緊急狀態

快訊／川普發動關稅戰！　宣布美國進入緊急狀態

《華爾街》：川普律師研究第3任期可能途徑

《華爾街》：川普律師研究第3任期可能途徑

關鍵字：

美國北美要聞馬斯克川普DOGE

讀者迴響

熱門新聞

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

北市2警涉包庇賭博電玩收押　警局處分曝

柯文哲今提抗告　陳智菡曝律師新證據

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

日本南海海槽「半斷裂」預測：8.7↑強震連2震

2度靠近漁港！遠航董事長張綱維被收押

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」

辦公室當砲房！男女交疊「忘情激戰片」瘋傳

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

快訊／02:01花蓮秀林規模4.9地震

她體重狂掉竟是體內藏2條「20公分大蛔蟲」

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面