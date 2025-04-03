馬斯克DOGE任務結束！　美媒：川普告訴幕僚「他5月離開政府」

▲馬斯克據悉將在5月結束其在DOGE的任務，不再擔任政府特殊雇員的角色。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國政治新聞媒體Politico報導，親近總統川普的3名人士透露，川普近日告訴其內閣成員與核心圈子，馬斯克將在未來數周卸下政府職務，未來將回歸企業，擔任支持性角色。此前，馬斯克受川普任命擔任政府特殊雇員，負責監管「政府效率部」（DOGE），推動聯邦機構精簡改革。不過，馬斯克受限於130天的法定服務上限，據傳將於5月底離任。

馬斯克自今年1月加入川普領導的政府後，主導DOGE對聯邦機構進行大規模裁員與重組。本周，美國衛生與公共服務部（HHS）裁撤了約1萬名員工，並計劃關閉美國國際開發署（USAID）與政府資助媒體「美國之音」（VOA）。據《紐約時報》報導，聯邦政府迄今已有逾5.6萬名雇員被裁，另有7.5萬人接受自願離職補償，未來還有約17.1萬個職位面臨裁撤。白宮聲稱，這項行動目前已為政府節省1400億美元；馬斯克則表示，他的目標是在離任前推動削減1萬億美元財政赤字。

3名消息人士指出，川普對馬斯克推動削減政府開支的表現感到滿意，但雙方最近同意，由於馬斯克已完成大部分既定目標，他應適時卸下政府職務。消息人士表示，這場過渡的背景涉及共和黨在威斯康辛州最高法院選舉中的失利，馬斯克高額資助的保守派法官候選人以10個百分點之差敗北，令部分盟友認為他成為政治負擔。此外，馬斯克的「政府特殊雇員」身份即將在5月底到期，意味著他將不再享有部分道德與利益衝突規則的豁免。

▲川普雖然滿意馬斯克在DOGE的表現，但不會在期限結束後，延長其特殊政府僱員的身份。（圖／路透）

馬斯克的行事風格也在川普政府內部引起了爭議。部分官員認為他與內閣溝通不足，並且經常在社群平台X上發表未經協調的政策見解，導致政府陷入混亂。例如，馬斯克曾在未事先通知內閣部長的情況下，下令大規模削減聯邦預算，甚至影響到「伊波拉防治計畫」。此外，他在Podcast上將社會安全福利稱為「龐氏騙局」，與川普承諾不削減社福的立場相悖，迫使白宮不得不緊急滅火。

儘管如此，川普仍試圖維繫與馬斯克的良好關係，還在內閣會議上公開稱讚了他的貢獻。然而，報導稱，川普近日對馬斯克可能涉及中國商業利益感到擔憂，尤其是《紐約時報》爆料五角大廈曾計劃向馬斯克簡報中國機密作戰計畫，引發潛在利益衝突的疑慮。儘管川普政府已否認相關報導的準確性，但川普隨後強調，「作戰計畫不應交給商人」，顯示他已對馬斯克的影響力重新劃界。

與此同時，近期民調顯示，美國民眾多數對DOGE觀感不佳。調查發現，僅41%的人認可其表現，甚至還有過半數美國人認為馬斯克的改革損害國家利益。隨著美國明年迎來期中選舉，川普目前正逐漸調整內閣戰略，以避免不必要的政治風險。據悉，白宮原先考慮延長馬斯克的政府特殊雇員身份，但最終決定讓他改以顧問身份繼續支持政府，避免進一步的政治爭議。馬斯克近日受訪時也暗示，他的核心任務已接近完成，顯示其離開政府決策圈的時間可能比預期更早。