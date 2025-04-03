川普祭出全球對等關稅　最新民調出爐

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

根據《路透社》與易普索（Ipsos）最新民調，美國總統川普（Donald Trump）的支持率降至43％，創他今年1月重返白宮以來新低。此波下滑主因被認為與他近日推動的對等關稅政策，以及白宮處理葉門軍事打擊行動相關機密的方式有關。

這項為期3天的全國線上調查於2日結束，顯示川普總體施政滿意度比3月21日至23日的前一次調查下降2個百分點，也比1月20日甫就任時的47％下降4點。

川普在2017年首次就任初期曾創下49％的最高支持紀錄，同年12月則曾跌至33％的低點，雖然目前的支持率下滑，但仍高於他第一任期多數時間的水準。相比之下，前總統拜登（Joe Biden）去年11月大選前支持率最低為35％。

在具體施政表現上，僅有37％受訪者認可川普處理經濟的表現，僅30％贊同他應對高物價的作為，這也是拜登政府曾面臨的主要批評之一。

針對川普政府於2日宣布的新汽車及零組件關稅政策，52％受訪者認為此舉將傷害到自己周遭親友，認為關稅「弊大於利」的比例也接近一半。支持關稅政策者多為共和黨選民，約三分之一表示不同意關稅將造成傷害。

報導指出，川普上任後迅速推動一連串政策變革，包括裁撤近20萬名聯邦公務員，挑戰美國既有外交準則，其關稅政策也引發市場動盪，加深外界對經濟衰退的憂慮。

此外，川普政府在葉門軍事行動機密處理上的爭議，也成為此次民調不利因素之一；上周傳出川普高層官員在通訊軟體Signal上討論對葉門武裝分子的軍事計畫，且誤將機密內容分享給一名記者。74％受訪者認為這種處理方式「魯莽」，其中包括91％民主黨選民和55％共和黨選民，另有70％認為川普應對此事負起責任。

本次調查由《路透社》與易普索聯合進行，訪問全美1,486位成年人，誤差範圍約為正負3個百分點。