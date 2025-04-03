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美媒爆「馬斯克5月離開DOGE」　他攜白宮雙雙打臉：假新聞

▲▼美國總統川普11日在馬斯克陪同下，買了一輛特斯拉Model S，展現對於盟友的支持。（圖／達志影像／美聯社）

▲有傳馬斯克將在5月卸下政府特殊雇員的身份，離開DOGE，不過白宮與馬斯克目前已雙雙否認相關消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國政治新聞媒體Politico獨家報導，馬斯克將在未來數周卸下政府職務，並在其「政府特殊雇員」身份於5月到期後，離開川普政府。隨後，白宮抨擊相關新聞「是垃圾」，聲稱馬斯克將以「政府特殊雇員」的身份離開他目前監管的政府效率部（DOGE）；而馬斯克也表示Politico的報導「是假新聞」。

Politico在當地4月2日報導，親近總統川普的3名人士透露，川普近日告知其內閣成員與核心圈子，馬斯克將在未來數周卸下政府職務，未來將回歸企業，擔任支持性角色。儘管川普對馬斯克推動削減政府開支的表現感到滿意，但雙方最近同意，由於馬斯克已完成大部分既定目標，他應適時卸下政府職務。

報導出爐後，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在X發文，抨擊Politico的獨家新聞「是垃圾」，指馬斯克和川普都曾公開表示「馬斯克將在DOGE完成其傑出工作後，以『政府特殊雇員』的身份離開政府」。馬斯克隨後也轉發李威特的貼文，以簡單一句「是的，假新聞」回應他5月將離開DOGE的消息。

此前，《衛報》報導指出，馬斯克自今年1月加入川普政府後，主導DOGE針對聯邦機構進行大規模裁員與重組。本周，美國衛生與公共服務部（HHS）裁撤了約1萬名員工，並計畫關閉美國國際開發署（USAID）與政府資助媒體「美國之音」（VOA）。據《紐約時報》報導，聯邦政府迄今已有逾5.6萬名雇員被裁，另有7.5萬人接受自願離職補償，未來還有約17.1萬個職位面臨裁撤。

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