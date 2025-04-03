川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

▲川普宣布對等關稅，針對台灣課徵32%關稅。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日下午（台灣時間3日凌晨）正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，表示美國將依據各國對美課徵的關稅水準，反向課徵對等的一半稅率，當中針對台灣課徵達32％關稅。川普強調，這項措施旨在終結數十年來對美國不公平的貿易行為，並鼓勵企業回流美國設廠生產。

在具體國家稅率方面，川普指出，台灣目前對美國課徵64％的關稅，因此美國將對台灣產品課徵32％的關稅；中國課徵67％，美國將課徵34％；歐盟課徵39％，美國將課徵20％；日本課徵46％，美國將課徵24％；南韓課徵50％，美國則將課徵25％關稅。

白宮發布全球各國對等關稅的稅率表中，稅率被課徵最高達50％的有2個國家／地區，包括非洲國家賴索托，以及法國屬地聖皮埃與密克隆群島，這2個國家／地區先前對美進口商品課徵稅率為99％。

川普在記者會中說明，這項政策的目的是重塑美國的貿易關係，「讓這個國家能夠再次公平競爭」。同時他強調，這並非完整的對等關稅，若企業願意到美國本土設廠生產，將可完全免除這些關稅，「只要你來美國設廠，就不需要繳任何費用。」