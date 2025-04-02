青天白日滿地紅「1秒快閃」央視軍演報導　刻意顯示近監視我船艦

▲《央視》報導大陸海警「近距離」監視我船艦，肉點可見TAIWAN。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍昨1日清晨7點到2日傍晚7點，對台進行2天演訓，稍早宣布「圓滿」結束。《央視》晚間新聞聯播釋出今日演習畫面，除了戰機例行與中央山脈「同框」，在山東艦航母起降畫面也首次清楚曝光。《央視》播報大陸海警「跟監」我方船艦，甚至隱約可見我青天白日旗，畫面大約快閃一秒時間，刻意顯示大陸海警「緊迫監視」我船艦的近距離。

大陸解放軍連續2天對台演習，稍早宣布結束。大陸官媒《央視》晚間報導稱，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，「4月1日至2日，中國人民解放軍東部戰區圓滿完成聯合演訓各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗一切「台獨」分裂行徑。」

▲《央視》報導大陸海警「近距離」監視我船艦，隱約可見我青天白日滿地紅國旗。（圖／翻攝 央視）

《央視》主播介紹大陸海警艦艇編隊今日在台灣周邊海域開展執法演練。「演練期間，艦艇編隊開展雷達偵搜、抵近查證、警告、驅離、航路管制、登艦、攔截、扣押等科目演練，重點檢驗對台島周邊海域重要港口的管控能力。」

陸方刻意模擬在我方海域基隆、高雄、台中、花蓮、外海，大陸海警艦艇執法員進入戰備，對模擬進出港船隻進行執法管控，嫌疑船隻高速機動，企圖逃避檢查，海警艦艇依法採取聯合夾擊，水炮噴射、航路管制等手段將其逼停。

為了刻意凸顯大陸海警「緊迫跟監」我方船艦，《央視》畫面竟然隱約閃出我船上青天白日旗，雖然只有一秒瞬間，但肉眼隱約可見青天白日旗，甚至還有海警監視我船艦畫面，刻意把鏡頭拉到最底，營造與我方十分近距離。

▲解放軍今晚七點宣布演訓結束，釋出戰機起降航母畫面。（圖／翻攝 央視）

《央視》晚間新聞也總結今日在台灣周邊進行「海峽雷霆-2025A」演練內容與獨家畫面。報導一開始釋出，東部戰區戰區組織山東艦航母編隊護面，位於台灣以東海空域，與海空兵力進行艦機協同、區域制空、對海對陸打擊等科目聯合演習。

戰機在山東艦起降畫面全部曝光，特地節錄戰機飛行員與航母塔台模擬發射對話，「已抵台島以東預定空域」。塔台回應，「準備好可以發射，盡快脫離。」

《央視》也釋出掛載實彈的轟6k戰機編隊畫面，新聞旁白稱，「經巴士海峽前出遠海，對台島東部重要軍事目標實施多波次模擬聯合打擊。」相關戰機高空飛行畫面又出現與我中央山脈「同框」景象。

東部戰區空軍某部王毅端稱，「高強度對抗對我們來說已是常態。我和我的戰友時刻處於預備狀態，只要祖國一聲令下，隨時升空準備戰鬥。」

▲解放軍東部戰區釋出實彈遠程打擊火力 。（圖／翻攝 央視）

解放軍一連兩天軍演，解放軍今也刻意釋出遠程火力實彈射擊影片。《央視》旁白稱，「東部戰區陸軍部隊按照演練計劃，為東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對重要港口能源設施等模擬台島目標進行精確打擊。」

接著，畫面釋出火箭發射執行全過程，隨著指揮員下達口令，炮彈預定打擊目標，瞄向遠方山丘上面幾個圓白色定位點，每發火箭幾乎命中，刻意顯示「精準」遠程火力打擊。

解放軍連續兩天對台演習，也於傍晚近7點宣布結束！東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4月1日至2日，中國人民解放軍東部戰區圓滿完成聯合演訓各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗一切「台獨」分裂行徑。