快訊／解放軍宣布演訓「圓滿」結束！　東部戰區：持續加強練兵備戰

▲央視稍早晚間新聞公布，解放軍東部戰區對台2天演訓「圓滿」結束 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍連續兩天對台演習，稍早宣布圓滿結束！東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4月1日至2日，中國人民解放軍東部戰區圓滿完成聯合演訓各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗一切「台獨」分裂行徑。

稍早，大陸國防部新聞發言人張曉剛也針對美台等炒作東部戰區位台灣周邊聯合演訓行動答記者問，「針對中國大陸4月初在台海舉行的軍演，民進黨當局稱有關行動破壞地區穩定與國際秩序，美等一些國家聲稱反對以武力或脅迫單方面改變現狀？」

張曉剛表示，「賴清德當局猖狂謀『獨』挑釁，加劇兩岸緊張對立，在『倚外謀獨』、『以武拒統』道路上狂奔亂撞。中國人民解放軍東部戰區位台島周邊組織實戰化聯合演訓，展示打擊『台獨』挑釁的強大能力，傳遞捍衛國家主權安全和領土完整的決心意志，是對『台獨』分子倒行逆施、蓄意引戰的有力警懾，完全正當必要、合情合理。」

張曉剛指出，「台獨」與台海和平水火不容，搞「台獨」只會讓台灣兵凶戰危，陷台灣同胞於水深火熱；不管誰打「台灣牌」干涉中國內政，都是禍亂地區、殃及自身的不明智之舉，最終成其難以承受之重。事實一再證明，「台獨」分裂勢力和賴清德當局是當前台海局勢的最大挑戰，是不折不扣的「危機製造者」、「麻煩製造者」。

最後，張曉剛「正告賴清德當局，玩火者必自焚，鬧得越凶滅亡得越快。」有些國家若真想台海和平穩定，就必須恪守一個中國原則，停止向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤信號。

他再次強調，「解放軍持續加強練兵備戰，不斷提升反分裂、反干涉實戰能力，堅決粉碎一切『台獨』分裂行徑，堅定推進祖國統一進程。」