解放軍演訓是堅決懲戒台獨　國台辦：如任其發展把台灣推向兵凶戰危

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

解放軍東部戰區一連兩天在台灣周邊開展聯合演訓和「海峽雷霆-2025A」演練，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（2）日發出最新回應，指出大陸演習是懲戒圖謀分裂國家行徑的正義之舉，是對台海和平穩定和台灣同胞安全福祉的堅定守護，並且強調，「如任其發展，只會把台灣同胞推向兵凶戰危的險境，必須堅決遏制、堅決懲戒。」

解放軍在台灣周邊開展聯合演訓和「海峽雷霆-2025A」演練，「民進黨指出是大陸升高台海局勢緊張，嚴重破壞區域和平穩定，威脅全球安全；美國白宮發言人表示，「反對任何片面以武力或脅迫改變現狀」。對此，大陸國台辦也有最新回應。

朱鳳蓮指出，解放軍位台島周邊開展聯合演訓及位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，是維護國家主權、安全、發展利益的必要措施，是懲戒圖謀分裂國家行徑的正義之舉，是對台海和平穩定和台灣同胞安全福祉的堅定守護。

朱鳳蓮表示，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀。民進黨當局大肆宣揚「台獨」謬論，不斷謀「獨」挑釁，妄想改變兩岸同屬一個中國的現狀，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞利益福。

朱鳳蓮強調，「如任其發展，只會把台灣同胞推向兵凶戰危的險境，必須堅決遏制、堅決懲戒。」

朱鳳蓮繼續指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，反對「台獨」，支持中國統一。

最後，她強調，「我們有充分的信心、足夠的能力，團結廣大台灣同胞堅定推動兩岸關係發展，反對『台獨』分裂，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。」