痛批美台！陸國防部預告持續練兵備戰　正告賴當局：鬧越兇滅亡越快

▲ 大陸國防部發言人張曉剛大校 。（圖／記者任以芳攝）



記者任以芳／北京報導

大陸解放軍連續兩天對台演習，國防部新聞發言人張曉剛今（2）日針對美台等炒作東部戰區位台灣周邊聯合演訓行動答記者問。張曉剛指出，「正告賴清德當局，玩火者必自焚，鬧得越凶滅亡得越快。」同時警告有些國家真的希望台海和平穩定，必須恪守一中原則，停止向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤信號。最後，他預告，解放軍將持續加強練兵備戰，堅定推進統一進程。

國防部發出答記者問指出，「針對中國大陸4月初在台海舉行的軍演，民進黨當局稱有關行動破壞地區穩定與國際秩序，美等一些國家聲稱反對以武力或脅迫單方面改變現狀？」

張曉剛表示，「賴清德當局猖狂謀『獨』挑釁，加劇兩岸緊張對立，在『倚外謀獨』、『以武拒統』道路上狂奔亂撞。中國人民解放軍東部戰區位台島周邊組織實戰化聯合演訓，展示打擊『台獨』挑釁的強大能力，傳遞捍衛國家主權安全和領土完整的決心意志，是對『台獨』分子倒行逆施、蓄意引戰的有力警懾，完全正當必要、合情合理。」

張曉剛指出，「台獨」與台海和平水火不容，搞「台獨」只會讓台灣兵凶戰危，陷台灣同胞於水深火熱；不管誰打「台灣牌」干涉中國內政，都是禍亂地區、殃及自身的不明智之舉，最終成其難以承受之重。事實一再證明，「台獨」分裂勢力和賴清德當局是當前台海局勢的最大挑戰，是不折不扣的「危機製造者」、「麻煩製造者」。

最後，張曉剛「正告賴清德當局，玩火者必自焚，鬧得越凶滅亡得越快。」有些國家若真想台海和平穩定，就必須恪守一個中國原則，停止向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤信號。

他再次強調，「解放軍持續加強練兵備戰，不斷提升反分裂、反干涉實戰能力，堅決粉碎一切『台獨』分裂行徑，堅定推進祖國統一進程。」