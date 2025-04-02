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健康無國界　台大雲林分院攜手國合會深耕吐瓦魯

▲台大雲林分院與國合會駐吐瓦魯技術團攜手合作，假台大雲林分院與吐瓦魯國際會議中心(TPCC)兩地同步舉行線上合作備忘錄簽署儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台大雲林分院與國合會駐吐瓦魯技術團攜手合作，假台大雲林分院與吐瓦魯國際會議中心(TPCC)兩地同步舉行線上合作備忘錄簽署儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台大雲林分院與財團法人國際合作發展基金會(國合會)駐吐瓦魯技術團攜手合作，於昨（1）日兩地同步舉行MOU簽署儀式，由院長馬惠明、環境及職業醫學部魏志阜醫師，以及國合會駐吐瓦魯技術團郭勤建團長以及施智為技師共同簽署，並由國合會李志宏副秘書長共同見證歷史性的一刻。

吐瓦魯是一個位於太平洋中西部的小島國，面臨多重健康與環境挑戰。為配合公共健康議題以及考量到其專業性，2025年起台大雲林分院環境及職業醫學部魏志阜醫師將擔任專家顧問，與駐吐瓦魯技術團共同合作，深化當地健康問題的研究與對策。計畫將探討氣候變遷背景下，知識、態度、營養與環境暴露對當地成人與青少年肥胖的影響，並設計具文化敏感性的健康介入措施。

研究團隊將設計「星球健康導向」的介入措施，提升當地居民對氣候變遷與營養健康相關的健康素養，並利用暴露體學方法評估介入成效，其為一門藉由研究暴露體改變以探討環境暴露因子對人類健康與疾病的相互影響。期待研究亦能結合基因體學與人工智慧分析，闡述相關交互作用機制，提出文化敏感的健康策略，並為全球氣候變遷適應與公共健康提升提供科學基礎。

院長馬惠明表示，氣候變遷已經對全球健康帶來深遠的影響，吐瓦魯的健康挑戰正是這一問題的縮影。希望透過長期的研究與合作，策劃適合當地的健康策略，在地居民改善健康狀況。國合會李志宏副秘書長表示，國合會長期致力於全球健康與發展合作，此次與台大醫院雲林分院的再度合作，不僅是對吐瓦魯當地居民健康的支持，更是全球應對氣候變遷與公共健康挑戰的重要一步。

▲台大雲林分院與國合會駐吐瓦魯技術團攜手合作，假台大雲林分院與吐瓦魯國際會議中心(TPCC)兩地同步舉行線上合作備忘錄簽署儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲駐吐瓦魯技術團簽約現場，駐吐瓦魯技術團郭勤建團長(左一)、吐瓦魯農業部長Sa'aga Talu Teafa(左二)、台大雲林分院環職部魏志阜醫師(中)、駐吐瓦魯大使館林東亨大使(右二)、駐吐瓦魯技術團施智為技師(右一)。（圖／記者游瓊華翻攝）


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台大雲林分院國合會吐瓦魯MOU簽署

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