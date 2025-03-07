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躍居國際醫學標準　台大雲林分院精準醫學中心通過ISO 15189

▲精準醫學中心於2025年2月成功獲得ISO 15189認證，標誌其檢測品質達到國際標準，提升臨床診斷的專業性與可靠性。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲精準醫學中心於2025年2月成功獲得ISO 15189認證，標誌其檢測品質達到國際標準，提升臨床診斷的專業性與可靠性。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台大醫院雲林分院精準醫學中心於2025年2月正式通過ISO 15189醫學實驗室認證，正式躋身國際級醫學檢測標準之列。中心致力於次世代基因定序技術的發展，不斷提升疾病診斷的準確性與個人化的治療。自成立以來，已成功完成146個基因檢測，為病人帶來更精準的治療方案，也為醫學研究提供重要數據支持。

院長馬惠明表示，台大醫院雲林分院透過先進的儀器設備與技術，建立完整的癌症診療服務鏈。從診斷、基因檢測到個人化治療，本院具備醫學中心等級的醫療技術，提供病人最優質的治療選擇，讓病人不須舟車勞頓跨區就醫即可接受最適切的精準醫療服務。

精準醫學中心主任陳崇裕表示，此中心為雲嘉地區唯一提供次世代定序基因檢測的醫院實驗室，可轉介肺癌病人至精準醫學中心進行基因檢測，並根據檢測結果提供最精準的藥物治療，進一步建立癌症精準醫療整合性照護模式。如家族中一級或二級親屬中有兩位以上罹癌，建議進行遺傳性癌症基因檢測，以確認是否存在家族性基因突變，並規劃個人化健康管理計畫。

▲精準醫學中心於2025年2月成功獲得ISO 15189認證，標誌其檢測品質達到國際標準，提升臨床診斷的專業性與可靠性。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲精準醫學中心於2025年2月成功獲得ISO 15189認證，標誌其檢測品質達到國際標準，提升臨床診斷的專業性與可靠性。（圖／記者游瓊華翻攝）

精準醫學中心實驗室能提供準確且高效率的基因檢測報告，縮短肺癌病人等待時間，並提供治療藥物建議，確保病人能接受安全且有效的藥物治療。在胸腔醫學中心跨專科協作與卓越醫療品質的帶動下，榮獲財團法人台灣永續能源研究基金會「2022亞太暨台灣永續行動獎」銀獎。

馬惠明表示，為確保檢測準確性與可靠性，精準醫學中心實驗室全面導入ISO 15189醫學實驗室認證標準，並採用國際公認的品質管理流程，涵蓋樣本處理、數據分析與結果解釋等關鍵步驟，經嚴格控管與多重驗證，確保檢測結果的高可信度。在團隊努力與院方支持下，於2025年2月成功獲得ISO 15189認證，標誌其檢測品質達到國際標準，提升臨床診斷的專業性與可靠性。

精準醫學不僅改變疾病診斷與治療方式，在個人健康管理方面亦發揮重要作用。透過基因檢測，醫療團隊能協助民眾預測疾病風險，提供個人化健康管理建議；精準醫學中心將持續擴展檢測範疇，涵蓋神經退化性疾病、心血管疾病與代謝性疾病等領域，並積極推動基因大數據分析與人工智慧（AI）技術的深度結合，以提升基因解讀精確度與效率，讓精準醫療更廣泛應用於臨床實務。

 

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