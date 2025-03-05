增肌減脂！台大雲林分院引進高能量聚焦電磁波科技

▲台大雲林分院引進高能量聚焦電磁波科技「增肌減脂機」，作為輔助鍛鍊的選擇，幫助民眾更有效地進行增肌減脂。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

體態管理為現下大多民眾關注焦點，台大雲林分院引進高能量聚焦電磁波科技「增肌減脂機」，作為輔助鍛鍊的選擇，幫助民眾更有效地進行增肌減脂。台大雲林分院院長馬惠明亦強調，醫學進步應當為民眾的健康服務，但仍需搭配良好的生活習慣，才能發揮最佳效果。

台大雲林分院醫學美容中心主任何冠頤指出，民眾除了健身外，也可以選擇能幫助增肌減脂的儀器，以提升肌肉線條與體態雕塑的效率。減脂應與飲食控制、重量訓練和高強度有氧運動並行，單靠飲食控制或輕度運動，較難消耗頑固脂肪。此外，長期採用單一運動模式，肌肉可能形成記憶，影響線條雕塑效果。而運用高能量聚焦電磁波科技的新型增肌減脂機，具有多款運動模式和強度，可以更有效率地幫助目標肌群的鍛鍊，滿足民眾不同的需求。

▲台大雲林分院引進高能量聚焦電磁波科技「增肌減脂機」，作為輔助鍛鍊的選擇，幫助民眾更有效地進行增肌減脂。（圖／記者游瓊華翻攝）

高強度間歇訓練因具有「後燃效應」而廣泛受到減重族群青睞。何冠頤主任表示，HIIT強調短時間內的高強度爆發性運動，並透過訓練與休息交替，使身體在運動後仍持續燃燒熱量，其後燃效應可達12至24小時。目前高階的增肌減脂機配備HIIT模式，能夠滿足短時間、高強度運動需求，並且部分機型還具備骨盆底肌肉強化模式，有助於改善輕度尿失禁等問題，特別適合產後婦女及有需求的族群。

增肌減脂機已成為健身輔助工具的熱門選擇，然而，何冠頤提醒，飲食控制與規律運動仍是維持健康體態的關鍵。民眾若欲進行相關療程，應選擇合格的醫療美容院所，並由專業醫師進行評估與規劃，確保自身健康無禁忌症。此外，應確認儀器具有合格認證與標章，以確保療程安全有效，避免不必要的健康風險與經濟損失。

▲目前高階的增肌減脂機配備HIIT模式，能夠滿足短時間、高強度運動需求。（圖／記者游瓊華翻攝）