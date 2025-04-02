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逛市集、賞表演！　台南「愛無限樂市集」庇護工場成果展13日暖心登場

▲勞發屬雲嘉南分署下4月13日在台南南紡購物中心廣場，舉辦「愛無限樂市集」庇護工場成果展，歡迎民眾一同來支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞發屬雲嘉南分署下4月13日在台南南紡購物中心廣場，舉辦「愛無限樂市集」庇護工場成果展，歡迎民眾一同來支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將於13日下午，在台南南紡購物中心戶外廣場舉辦「愛無限樂市集」活動並結合「好時光靚市集」，邀集轄內22家輔導單位，結合庇護工場成果展與多元微創商品市集，安排身心障礙團體表演、名人座談與滿額贈禮活動，期盼凝聚社會力量，讓「愛無限放大」。

▲勞發屬雲嘉南分署下4月13日在台南南紡購物中心廣場，舉辦「愛無限樂市集」庇護工場成果展，歡迎民眾一同來支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署每年舉辦庇護工場成果展，讓民眾更了解庇護工場運作與理念，支持其永續經營。市集展售各庇護工場特色產品，如糧莘庇護農場的黑金紅藜、弘元皮革庇護工場的寵物零食、菩提澄園庇護工場的豆干與饅頭等，呈現學員學習與努力成果。透過消費，民眾不僅能購得優質產品，也能支持庇護性就業，幫助身心障礙者穩定工作。

這次活動特別與「好時光靚市集」合辦，結合多元就業單位，帶來雲嘉南地區在地優質好物，如雲林瓊埔合作農場的蕃薯片、嘉義友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社的竹筍香菇調理包、臺南赤嵌朋派商圈的香餅手作等，產品豐富多元，現場消費滿100元即可累積1點，集滿3點可兌換滿額贈品，並設有體驗遊戲與有獎問答，讓逛市集更添趣味。

▲勞發屬雲嘉南分署下4月13日在台南南紡購物中心廣場，舉辦「愛無限樂市集」庇護工場成果展，歡迎民眾一同來支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，目前雲嘉南地區共有22家庇護工場，勞動部提供租金、人事費及每年20萬元行銷補助，協助庇護工場穩定經營。針對精神障礙者自2023年起推出僱用獎助、職場學習與再適應、多元就業開發等近20項措施，並在各縣市精障會所設置就服員，提供就業輔導，幫助精障求職者增加就業機會，提升職場適應力。

▲勞發屬雲嘉南分署下4月13日在台南南紡購物中心廣場，舉辦「愛無限樂市集」庇護工場成果展，歡迎民眾一同來支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動特別邀請身心障礙團體帶來音樂表演，精障會所會員也展示藝術創作，藝人歐陽靖與台北市康復之友協會總幹事陳冠斌將進行現場座談，深入探討精神障礙者的就業挑戰，歡迎民眾事先報名講座。雲嘉南分署誠摯邀您共襄盛舉，一起支持庇護工場，見證身心障礙朋友的工作成果與努力，市集相關詳情請見活動網站（https://jason784569.wixsite.com/happymarket）。

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