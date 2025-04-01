台南震災修繕補助已核撥1億7千多萬　黃偉哲：持續加速撥款進度

▲自0121楠西地震重創台南，房屋損壞情形嚴重，市府共受理並完成4122件緊急評估案件其中，震災修繕補助已核撥1億7千多萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

自0121楠西地震重創台南，房屋損壞情形嚴重，市府共受理並完成4122件緊急評估案件其中，紅單500件、黃單1560件（紅黃單合計2060件），震災修繕補助已核撥1億7千多萬元。

台南市政府指出，扣除不申請案件76件，已完成現勘評估1984件，1日已全部寄送損壞評估報告。市府表示，「台南市0121震災一般住宅建築物災損修繕補助金實施計畫」，已於3月27日公告，民受災戶可持相關文件向公所提出申請，至今已受理紅黃單建築物修繕補助案件總計758件，並核定核撥535件，金額總計1億7184萬562元。呼籲收到損壞評估報告的受災戶，儘速至公所提出申請。

市長黃偉哲表示，此次紅黃單數量多達兩千多筆，是過去震災經驗的好幾倍，撥款善款的效率也要全力加速，為此，市府相關局處進駐「0121震災復原聯合臨時服務中心」簡化補助流程，並協助民眾順利提出申請，力求在短時間內完成審核並核撥補助款。黃偉哲指出，目前已順利核撥超過3成的申請案，「會持續加快撥款進度！」黃偉哲說。

黃偉哲也呼籲已收到「損壞評估報告」的受災戶儘速向當地公所提出修繕補助申請，讓市府能夠快速核發補助，幫助民眾恢復家園，重建生活。黃偉哲強調，除了屋損補助，市府仍會持續關心每位災民的需求，協助提供災民所需資源及支援，也會積極處理災後重建、振興地方經濟相關工作。

市府指出，除了建築物災損修繕補助金，「0121楠西地震震後扶助措施」還有租屋補貼、重建(購)及修繕貸款利息補貼、公股銀行天然災害住宅低利貸款、地方稅稅金減免、醫療費減免、健保費減免、建築廢棄物清運..等等，已印製說明DM讓受災戶更加瞭解相關資訊。