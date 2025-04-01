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兒童節連假台南藍晒圖「藍晒童樂時光機」　遊戲等你來探險！

▲今年兒童節連假，台南藍晒圖文創園區連續4天舉辦「藍晒童樂時光機」主題活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲今年兒童節連假，台南藍晒圖文創園區連續4天舉辦「藍晒童樂時光機」主題活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年兒童節連假台南最繽紛熱鬧的活動，即將在台南藍晒圖文創園區登場，從4月3日（週四）至6日（日）連續4天舉辦的「藍晒童樂時光機」主題活動，主打全區親子互動、免費參加，邀請大小朋友一同穿越回童年，在遊戲、表演與創意中，創造春日歡樂回憶。

▲今年兒童節連假，台南藍晒圖文創園區連續4天舉辦「藍晒童樂時光機」主題活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動期間，藍晒圖將整個園區化身為童趣樂園，安排各式精采活動，包含童趣闖關遊戲、戶外街頭表演、親子體驗活動與設計文創市集。現場設有十種免費主題體驗關卡，完成挑戰即可兌換園區現金券，鼓勵親子一起動起來，邊玩邊拿好康。而每天下午登場的免費演出，包含魔術、古箏、扯鈴、街頭籃球等不同風格的節目，讓觀眾在園區中不時遇見驚喜，增添探索樂趣。

▲今年兒童節連假，台南藍晒圖文創園區連續4天舉辦「藍晒童樂時光機」主題活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了遊戲與演出，現場也規劃了公益小遊戲、花藝刮刮樂、童趣打卡區等互動體驗，適合親子共同參與，讓孩子們在假期中不只是放電，更留下美好的節日回憶。同步登場的設計文創市集，集結手作選品、插畫商品、趣味小物與甜點飲品，讓民眾逛市集的同時，也能感受到創意與生活的結合。

▲今年兒童節連假，台南藍晒圖文創園區連續4天舉辦「藍晒童樂時光機」主題活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南藍晒圖文創園區為在地重要的文創據點，鄰近新光三越台南新天地與熱門觀光景點，假日期間人潮熱絡，深受親子家庭與遊客喜愛，這個兒童節連假，帶上小朋友，也帶上童心未泯的大人，一起走進台南最具創意魅力的景點——藍晒圖文創園區，參加為期四天的親子活動盛會「藍晒童樂時光機」！整個園區將變身為童趣冒險樂園，精采活動通通免費，讓歡樂從早到晚不間斷！

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