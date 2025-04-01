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台南牛肉燒烤價高未標明　消保官要求具體揭露落實消費者權益

▲台南市消保官前往網路平台引發消費爭議的台南知名牛肉燒烤餐廳進行查核，要求明確揭露消費資訊，落實消費者權益。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消保官前往網路平台引發消費爭議的台南知名牛肉燒烤餐廳進行查核，要求明確揭露消費資訊，落實消費者權益。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導
有民眾近日於社群平台爆料，在台南市知名牛肉燒烤餐廳預訂牛肉燒烤料理，業者所提供無菜單料理，食材份量少、價格高，與市場價格顯不相當，引發極大爭議，台南市長黃偉哲表示，業者標價不明影響民眾消費交易判斷，已損及消費權益，指示消保官應迅速查核，以維護消費者權益，確保台南「美食之都」聲譽。

台南市法制處表示，消保官3月30日星期日獲悉後，隨即於當日下午至發生爭議的牛肉餐廳進行查核，發現該餐廳主要販售溫體牛肉火鍋，品項價格於實體菜單皆已明確標示，惟發生爭議的燒烤品項，據業者表示爭議餐食屬私房料理，需熟客預訂才會製作，並由店家依訂餐人數及當天進貨的溫體牛部位進行調配後確定價格，目前無實體菜單，本件係因出餐前疏未與消費者確認價格致生爭議。

▲台南市消保官前往網路平台引發消費爭議的台南知名牛肉燒烤餐廳進行查核，要求明確揭露消費資訊，落實消費者權益。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消保官指出，依消費者保護法第4條規定，企業經營者必須提供消費者充分與正確的資訊，以維護交易之公平。消保官已於現場輔導業者於期限內完成燒烤部分的實體菜單，包括品項、價格及份量等須標示明確，張貼於明顯處或提供消費者閱覧；同時加強服務人員的教育訓練。消保官並將持續追蹤業者的改善情形。

另溫體牛、豬、羊等的價格會因部位不同而有較大差異，尤其牛肉之價格差異更大，法制處提醒消費者用餐前應向業者詢問詳細價格、份量，以保障自身權益。業者亦應切實遵守明確揭露消費資訊之義務。消費者如因本件或因類似餐飲消費認有權益受損，皆可向消保官提出申訴，經由消費爭議申訴、調解維護自己的權益。

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