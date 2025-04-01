台南山上花園水道博物館　「考古發現」2公尺蛇蛻引熱議

▲台南市山上花園水道博物館密林區，1日發現一條完整的蛇蛻，長達2公尺，隨即在粉絲專頁以「考古發現」的趣味角度發文，引發網友熱烈討論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市山上花園水道博物館園區廣闊，生態資源豐富，館方1日在平時少有人員走動的密林區，發現一條完整的蛇蛻，長達2公尺，隨即在粉絲專頁以「考古發現」的趣味角度發文，引發網友熱烈討論。

館方表示，2024去年在靠近園區邊緣整理環境時，曾發現一隻無毒性的黑眉錦蛇，長約2公尺，後來已被工作人員野放。此次在密林區發現的蛇蛻，推測應是錦蛇蛻皮後留下，且保存完整，清晰可見頭部與眼部結構。館方決定將其保留下來，作為生態教育的教材。

山上花園水道博物館擁有百年歷史，2019年轉型開放參觀前，曾閒置多年，造就豐富的動植物生態。館方指出，隨著園區逐步整理，主要開放區域較少出現蛇蹤，請民眾放心遊覽，但仍提醒遊客避免深入人跡罕至的區域，若遇到蛇只需冷靜繞道，大部分蛇類都不會主動攻擊。

值得一提的是，正逢四月一日愚人節，館方在粉絲專頁幽默發文：「考古團隊驚喜發現，水龍神蛻皮」此番「考古式」敘述讓網友笑翻，紛紛留言回應：「衣服誰亂丟？」「這該送博物館收藏了吧！」還有人開玩笑說：「這麼完整的蛇蛻，文物價值應該不低。」整篇貼文充滿趣味，吸引大量互動與分享。

山上花園水道博物館除了擁有珍貴的歷史建築與水道文化，也積極推動生態教育，這次意外發現的「蛇蜕遺跡」，更為園區增添一抹神秘色彩。