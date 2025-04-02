普丁會見王毅：期待習近平5月9日訪問俄羅斯

▲王毅與普丁見面。（圖／翻攝大陸外交部官網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

俄烏停戰談判陷入停滯之際，大陸外長王毅3月31日至4月2日對俄羅斯進行正式訪問。他在昨（1）日分別會見俄羅斯總統普丁與俄國外長拉夫羅夫，並提到兩國元首年內將有「重要交往」。普丁則明確表示，期待大陸國家主席習近平於5月9日訪問俄羅斯，將為習近平訪俄準備緊湊的日程。

當地時間4月1日，普丁在莫斯科會見王毅。大陸外交部引述普丁說，今年是蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年，期盼中方來俄出席紀念活動，共同慶祝抗擊納粹法西斯和日本軍國主義的勝利。

俄羅斯衛星通訊社則更明確引述普丁的話：「期待習近平主席訪問俄羅斯，出席偉大衛國戰爭暨二戰勝利80週年慶典活動。我們將共同紀念該日子，慶祝戰勝納粹德國和日本軍國主義。」

普丁還說，王毅此行訪問日程緊湊，這首先是為中國國家主席訪問俄羅斯做準備。「我們將（為習近平）準備美好、緊湊的日程。我希望這不僅與參加紀念活動有關，也將成為一次單獨的訪問。」

1945年5月8日（莫斯科時間為5月9日），納粹德國對蘇聯正式簽訂投降書，宣布在第二次世界大戰無條件投降，俄國稱該日為偉大衛國戰爭「勝利日」。俄羅斯官媒塔斯社此前報導，習近平已接受俄羅斯邀請，將於5月出席「勝利日」活動。

王毅會見普丁時提到，雙方已就支持彼此舉辦「80周年」重要紀念活動進行了全面對表，「相信兩國元首年內重要交往將再次書寫中俄關係的新篇章」。

同日，王毅與拉夫羅夫舉行會談。拉夫羅夫提到，俄方高度讚賞中方提出的全球倡議，完全支持中方在台灣問題上的立場。他還稱，俄中領導人決心持續加強「俄中配合」。

針對烏克蘭危機，拉夫羅夫表示，俄方著眼消除危機根源，致力於構建持久的歐亞安全架構。王毅闡述中方一貫立場，表示中方支持一切有利於爭取和平的努力，願通過「和平之友」小組繼續為和平積累國際共識，為推動危機政治解決發揮建設性作用。