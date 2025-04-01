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大陸 大陸焦點 特派現場

美國防長前腳剛走　學者：共軍避免與美直接衝突

▲▼美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲美國國防部長赫格塞斯近日訪問菲律賓與日本。（圖／路透）

記者陳冠宇／台北報導

共軍東部戰區今（1）日起在台灣周邊展開聯合演訓，國立成功大學政治學系教授王宏仁指出，此舉針對賴清德總統的訊號非常明確，而選在美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）結束太平洋之旅後才舉行演訓，是避免與美國發生直接衝突。

共軍東部戰區今日安排艦艇、戰機編隊，協同常導、遠箱火等，位於台灣北部、南部及以東海域，展開空中截擊、對海突擊、對陸打擊、聯合封控等科目演練，檢驗部隊協同作戰、奪控制權、多向精打能力。

王宏仁向《東森新媒體ETtoday》分析，這次軍演沒有弦外之音，就是針對賴清德把中國定義為「境外敵對勢力」，同時推出國安17條措施；東部戰區發布的「降妖除魔」影片也用動畫將賴清德妖魔化，因此針對賴清德個人與所謂台獨勢力的訊號非常明確。

談及軍演舉行日期，王宏仁認為，現在距離國安17條發布已有一段時間，研判刻意選在這個時間點，主要是等待美國防長離開亞洲，不要與美國有太多直接的衝突。

美國國防部長赫格塞斯在訪問夏威夷、關島和菲律賓之後，3月30日在日本結束了他的太平洋之旅。

▲▼中美關係,美中關係,2019年6月29日在日本大阪舉行的G20峰會期間，美國總統川普出席與中國國家主席習近平的雙邊會晤。（圖／路透）

▲川普與習近平近期將會晤的傳聞不斷。（圖／路透）

與此同時，美中關係走向尚未確定，王宏仁提到，中國國家主席習近平與美國總統川普雖謠傳要見面，但現在都還沒發生，在當前情況模糊之下，中國比較敢（對台）採取較大動作。

然而，王宏仁認為，這次軍演具有針對性（對台），國台辦也未說是針對外部勢力或美國，加上軍演沒有特定名稱、代號，都顯示並非很高調，「但還是要讓台灣人都知道這件事情」。

王宏仁分析北京的思維是，如果將來習近平與川普見面，到時候還可以再談，現在這個時刻，還是必須做應該做的，因為中國把台灣問題看作比美國問題更為嚴重，並未在意美國是否因軍演而加速挺台表態或軍售。

談及我方對軍演反應時，王宏仁認為，看起來政府不會在政治作為上面有所退讓，因為這也涉及賴清德的個性，如果他把軍演解讀成是中共侵犯台灣的主權，我方當然會用更強硬的態度去回應。

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