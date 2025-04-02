普丁無意停火？　春季徵兵16萬人「14年來最大規模」

▲普丁宣布今年春季徵兵16萬人，成為14年以來最大規模。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國積極斡旋烏俄停火之際，俄羅斯宣布今年春季徵兵人數「16萬人」，是2011年以來的最大規模。此前幾個月，俄羅斯總統普丁宣布擴大軍隊規模，似乎無意停火。

俄羅斯每年在春季與秋季徵召新兵，同時持續募集大量的合約軍人。而今年春天徵召的16萬名18至30歲男性，不僅比去年春天多出整整1萬人，更是該國2011年以來，徵召人數最多的一次。

俄羅斯海軍中將齊姆良斯基（Vladimir Tsimlyansky）表示，新徵召士兵不會被派去參加所謂的「特別軍事行動」，但持續有報導指出，早在戰爭最初幾個月開始，徵召俄兵就被派往烏克蘭戰鬥，甚至在邊境喪生。

▲自2022年2月以來，烏俄戰爭已經持續3年多。（圖／路透）



莫斯科去年宣布，徵兵年齡上限從27歲調高至30歲，擴大符合兵役資格的人口。普丁也於去年9月表示，俄羅斯應該擴大整體軍隊規模至將近239萬人，其中現役軍人應該增至150萬人，意味著未來3年將增加18萬人。而自從2022年2月全面入侵烏克蘭以來，普丁已經三度擴大軍隊規模。

BBC與俄羅斯獨立媒體Mediazona指出，俄羅斯在烏克蘭承受巨大損失，超過10萬士兵陣亡，而真實數字可能是2倍以上，因此莫斯科不得不做出回應。