川普對普丁「失去耐心」！　芬蘭總統曝內幕：他很挫敗

▲川普迫切希望，盡速達成烏克蘭停火協議。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）透露，關於烏克蘭停火協議，川普已經對普丁失去耐心，並且對普丁感到挫敗。而這番言論似乎證實了「川普對普丁態度改變」的報導。

史塔布與川普打了一整天的高爾夫球之後，接受《天空新聞》採訪，透露上述內容。他說，「我們談了很多關於停火的事情，還有他對於俄羅斯不致力停火的失望。」

史塔布說，川普是唯一能夠協調停火協議的人，因為「他是普丁唯一害怕的人」。但是，川普也已經厭倦了普丁的策略，對這名俄羅斯總統感到「不耐煩和一點點沮喪」。

▲史塔布呼籲制裁俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）



直到不久之前，川普都很樂意以寬容態度對待普丁，同時施壓烏克蘭總統澤倫斯基。但是普丁拒絕接受30天停火協議，正在改變這一點。史塔布說，「如果有一個信任和不信任的鐘擺，俄羅斯過去幾周的行動，肯定證明我們正在朝向不信任的方向移動。」

史塔布認為，俄羅斯現在的經濟痛苦已經達到臨界點，進一步制裁可能將其推到崩潰邊緣。他呼籲，如果俄羅斯沒有在復活節的最後期限之前接受停火協議，應該對該國實施大規模制裁，還透露美國正在考慮制裁俄羅斯石油。

不過，《天空新聞》指出，制裁打從一開始就未能阻止俄羅斯入侵，或者扭轉侵略的局面。