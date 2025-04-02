尹錫悅宣判倒數！韓警將發布「最高緊急令」　動員全國1.4萬警力

▲ 尹錫悅彈劾案宣判日在即，南韓警方嚴陣以待。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅彈劾案將於4日宣判，警方為此對首爾下達最高級警戒令，必要時可動員100%警力，也將投入1.4萬名機動隊人力24小時待命，隨時應對任何突發狀況。

綜合《韓聯社》等韓媒，南韓警方將從宣判前一天的3日上午9時起，向警察廳總廳及首爾廳下達「乙級緊急令」，其他地區實施「丙級緊急令」，4日宣判當天則自午夜零時起向全國發布最高級的「甲級緊急令」。

警方警戒層級由高至低分為甲乙丙3級，甲級緊急令可動員100%警力，乙級可動員50%，丙級則是30%。緊急令頒布後警員休假將受到限制，指揮官及參謀也需留守崗位，確保隨時聯絡。

警察廳代理廳長李鎬永2日召開全國警察指揮部視訊會議說明，在治安穩定以前將維持緊急工作狀態；為防止民眾集會中出現非法、暴力行為及保護重要人士人身安全，將全國210支機動隊共1.4萬名隊員及刑事機動隊集中部署於首爾，盡可能動員所有可用人員。

李鎬永說明，屆時會將憲法法庭周邊地區維持在「真空」狀態，在主要設施安排充分警力，建立嚴密防護，並在贊成與反對彈劾的團體間拉起防線，廣泛部署警力，以求迅速應對突發狀況。

當天憲法法庭一帶劃為禁飛區，無人機飛行受到限制，違者將受到處罰。考量到學生安全，附近11所學校當天停課；地鐵安國站也關閉，將視人流考慮過站不停。