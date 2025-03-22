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尹錫悅遭逮入獄　南韓總統夫人金建希怒斥「無能」：為何不開槍？

▲▼尹錫悅、金建希。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統尹錫悅與其妻子金建希。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警闖入國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到國會彈劾停職。然而，尹錫悅卻因3度未回應公搜處傳喚，最終於今年1月15日遭到逮捕。對於無法阻止丈夫被逮捕，南韓「第一夫人」金建希其實非常氣憤，怒斥總統官邸警護處官員無能，「為何不開槍？」

由於尹錫悅對於公職人員犯罪搜查處（公搜處）的傳喚要求「已讀不回」，因此公搜處向首爾西部法院聲請逮捕令，最終獲准執行逮捕令，今年1月3日因擔憂流血衝突而宣告逮捕行動失敗。在1月15日第二次逮捕行動時，因為警護處職員不願意配合上級指令，才終於讓逮捕行動成功，尹錫悅被送進首爾看守所。

▲▼ 尹錫悅15日移送首爾看守所。（圖／路透）

▲尹錫悅1月15日移送首爾看守所。（圖／路透）

儘管目前尹錫悅已經返回位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸，不過根據《韓國日報》獨家報導，南韓警察廳國家搜查本部非常戒嚴特別搜查團扣押總統官邸警護處部長的手機後，從某警護處官員的通話錄音檔發現，南韓第一夫人、尹錫悅的妻子金建希，竟然曾要求警護處向前來執行逮捕令的公搜處人員和警方開槍。

對於1月15日無法阻止公搜處和檢警等突破總統官邸封鎖線執行逮捕令，金建希向警護處職員們怒斥道，「你們不開槍，到底在幹什麼？」她非常失望且憤怒，「槍不就是拿來給你們用的嗎」、「乾脆開槍射殺李在明（共同民主黨黨代表）、我也來自盡好了！」

報導指出，上述內容是總統官邸警護處官員聽到金建希的發言後非常驚訝，之後向上級長官所匯報的內容。

▼金建希去年8月陪尹錫悅出席巴黎奧運「挺韓國」（Team korea）活動。（圖／達志影像）

▲▼金建希去年8月陪尹錫悅出席巴黎奧運「挺韓國」（Team korea）活動。（圖／達志影像）▲▼尹錫悅、金建希鶼鰈情深。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅、金建希鶼鰈情深。（圖／達志影像／newscom）

《韓國日報》分析，對於金建希這段發言感到驚訝，因為金建希身為一國元首的配偶，竟然毫不擔憂一旦流血事態爆發後對國家安危造成的影響，且她不是人民投票選出的公職人員，竟然可以肆無忌憚叱責身為國家公務機關的警護處。

另外，相關人士在接受調查時曾經指出，為了避免被逮捕，尹錫悅曾要求警護處次長金成勳（音譯）「難道不能開槍嗎」，事後這段發言遭到尹錫悅方面否認。然而，錄音檔裡金建希的發言，恰好證實了尹錫悅正計畫著向執行逮捕令的公搜處和警方開槍。

警護本部長李光宇（音譯）也曾下達指令，「拿著機關槍出動吧！」

據悉，其實自從尹錫悅代表政黨國民力量參選總統前後，其妻子金建希便涉及多項爭議，過去與媒體《首爾之聲》記者通話時的錄音檔被公開時，更顯示她曾試圖拉攏記者進入尹錫悅競選團隊，疑似多次干涉丈夫的選舉。期間，金建希也曾被爆料收受名牌包。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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