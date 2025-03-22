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政院前災防辦主任涉性騷、傳播妹陪宴　監院全票通過彈劾

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院21日發布新聞稿表示，行政院災害防救辦公室前主任吳武泰，辦理災害防救業務訪評時，多次接受受評單位飲宴招待與續攤、涉足不妥當場所及酒後言行失檢，又利用公務上之權勢及機會，對所屬為性騷擾行為，違失情節重大，監察院全數審查通過監察委員王幼玲、趙永清、鴻義章提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，被彈劾人於107年至112年間擔任災防辦主任，係高階主管並肩負提升各級政府災害防救效能重責，惟辦理災害訪評業務期間，利用出差機會多次接受受評單位飲宴招待與續攤、涉足不妥當場所及酒後言行失檢，非僅有損評核督導身分、有失公務員品位，亦影響行政院形象，核其所為，有違反公務員服務法第6條、第18條、公務員廉政倫理規範第7點、第8點第1項、第9點等規定，核有公務員懲戒法第2條第1款規定之違法失職行為。

彈劾案文表示，被彈劾人未能謹守分際，尊重甲女、乙女人格尊嚴，利用公務上之權勢與機會，對受其監督指揮之甲女、乙女有性騷擾之行為，致甲女、乙女受到驚嚇、身心嚴重傷害，且妨害同事人際關係之信任，經行政院性騷擾申訴評議委員會決定性騷擾事件成立，嚴重損害政府之信譽，該當行為時之性別工作平等法第12條第1項第1款、第2條第2項規定之性騷擾，違反公務員服務法第6條、第7條等規定。

監察院指出，行政院對被彈劾人上揭違失行為分別核予記過2次、記過1次之行政懲處並予以調職及112年考績列為乙等，惟衡酌行政院作為災害防救統籌指揮機關，災防辦代表行政院對各地方政府之防災機制進行訪視督導，於防災體制扮演極為重要角色，而被彈劾人身為災防辦主任，更應謹慎自持，謹守分際，卻多次接受飲宴招待、續攤、出入不妥當場所與酒後行為失檢，違失行為非偶一為之、已長達多年。

監察院表示，又被彈劾人身為甲女、乙女之主管，卻逾越合理的職務監督關係與分際，對甲女、乙女有性騷擾之行為，造成渠等感於自身安全之威脅而心生畏懼，影響其工作表現。核其上述言行不當及損其職位尊嚴之違失情節已達重大之程度，並對公務員及行政院之形象造成損害，被彈劾人身為高階資深主管卻觀念偏差且仍無悔意，行政院予以「記過2次」、「記過1次」之行政懲處不足以維持公務紀律，不符比例原則。被彈劾人核有公務員懲戒法第2條第1款及第2款規定之違法失職行為，情節重大，有懲戒之必要。

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