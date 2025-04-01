快訊／是否罷免總統尹錫悅？　韓憲法法院「宣判日期」出爐

▲南韓總統尹錫悅2月13日出席憲法裁判所辯論。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警強闖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到國會彈劾而停職。在經過長時間的辯論與審判後，憲法裁判所（憲法法院）終於決定公開宣判日期，將訂於4月4日。

根據《韓聯社》、《YTN News》最新消息，發起彈劾訴追案的共同民主黨籍國會議員鄭清來今（1）日上午稍早宣布，憲法裁判所將於4日上午11時（台灣時間上午10時），針對尹錫悅彈劾案進行宣判，決定尹錫悅往後的命運，現場將允許媒體直播，並允許一般民眾入場旁聽。

若要達到罷免，必須在8名的法官中獲得6人以上同意，一旦通過罷免，尹錫悅將立刻失去總統職位，而南韓將依憲法在60天以內實施總統大選；不過一旦決定駁回彈劾案，尹錫悅將能立即重返總統職務。

據悉，憲法裁判所去年12月14日受理國會通過的尹錫悅彈劾訴追案，今年2月25終結辯論，在經過長時間的「評議」以後，終於將在辯論終結後的第38天（4月4日）進行宣判。

對於是否能成功罷免尹錫悅，共同民主黨顯得勝券在握，該黨國會法制司法委員會幹事朴範溪（前法務部長）在通話中表示，「這消息（公布宣判日期）宛如天降甘霖般令人高興！4日的宣判，有極高的可能性會是8名法官『全員一致』通過罷免。」