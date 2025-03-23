南韓政壇下周動盪不安！明早裁決「國務總理彈劾案」　復職可能性高

▲南韓國務總理韓悳洙，目前因遭國會彈劾而停職中。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，最後遭到國會彈劾停職。就連國務總理韓悳洙，也因被質疑協助尹錫悅、拒絕任命憲法法官，而被在野黨通過彈劾。如今，憲法裁判所（憲法法院）將於明（24）日上午裁決韓悳洙彈劾案，外界預測韓悳洙有可能復職。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，在尹錫悅彈劾案裁決日尚未明朗之際，南韓憲法裁判所率先公布韓悳洙彈劾案的裁決日，預計明（24）日上午10時（台灣時間上午9時）宣布裁決結果。對此，國務總理辦公室已經針對駁回、引用彈劾（罷免）等各種裁決結果制定應對方案，預料韓悳洙將能順利重返國務總理職務。

國務總理辦公室內部認為，憲法裁判所有可能駁回國會所通過的彈劾訴追案，研判通過彈劾案的可能性不太大。一名關係人士更指出，韓悳洙身為代理總統時拒絕任命國會所推薦的憲法裁判所3名法官人選，儘管可能會被視為違憲，但並不構成需要罷免國務總理職位的重大事由。

▲韓悳洙2月25日出席國會聽證會，他被指控與尹錫悅的戒嚴有關。（圖／達志影像／newscom）

一旦憲法裁判所決定駁回彈劾案，則韓悳洙將能重返國務總理職位，也能在遭到彈劾停職的87天以後，並重新執掌目前由崔相穆所擔任的代理總統職務。屆時，韓悳洙將待在官邸觀望裁決結果，一旦確定彈劾案被駁回，便即時前往中央政府復職。

總理辦公室關係人士表示，「若韓悳洙國務總理復職，則將立刻召集國家安權保障會議（NSC）和國務會議，並著手處理外交、國防安全、醫學院定額招生等醫療改革議題、年金改革等主要爭議事項，聽取相關部門報告、傳達指令。」

報導預測，韓悳洙如若順利復職，將會立刻與美國、日本等主要國家駐韓大使通話，並向全國發表談話。

《韓聯社》指出，未來南韓政壇將迎來「動盪的一周」，因為不僅韓悳洙彈劾案預計24日裁決，共同民主黨黨代表李在明涉嫌違反《公職選舉法》的二審也將於26日由首爾高等法院宣判，影響著李在明是否能代表共同民主黨參選總統等公職，至於尹錫悅彈劾案則有可能在下周由憲法裁判所裁決。