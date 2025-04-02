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川普對等關稅4／2生效！那指終結連4黑　聯電ADR跌逾2％

▲美股。（圖／路透）

▲美股。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普即將於4月2日宣布對等關稅措施，市場高度關注政策細節，美股在政策公布前夕呈現震盪走勢。由於許多企業觀望川普的下一步，暫停部分投資計畫導致美國3月製造業活動出現今年以來首度萎縮，但在大型科技股帶動下，那斯達克指數仍終止連4日跌勢，標普500指數也同步收高。

道瓊工業指數終場下跌11.8點，跌幅0.03％，收41,989.96點。

那斯達克指數上漲150.6點，漲幅0.87％，收17,449.89點。

標普500指數上漲21.22點，漲幅0.38％，收5,633.07點。

費城半導體指數上漲12.03點，漲幅0.28％，收4,282.46點。

個股方面，特斯拉上漲9.30美元，漲幅3.59％，收268.46美元。
台積電ADR上漲2.62美元，漲幅1.58％，收168.62美元。
聯電ADR下跌0.17美元，跌幅2.38％，收6.98美元。
輝達上漲1.77美元，漲幅1.63％，收110.15美元。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）1日表示，川普將於美東時間4月2日下午3時（台灣時間3日凌晨3時）公布對等關稅細節，並強調措施將當天立即生效。根據《ISM》數據，3月美國製造業活動指數回落至榮枯線下方，物價連續第二個月上漲，顯示企業在政策不確定性下對投資保持謹慎。

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