美國「全球關稅戰」將揭曉　白宮稱：華爾街會沒事的

▲白宮發言人李威特 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普即將於美東時間4月2日正式公布對等關稅政策，市場高度關注其對股市與經濟的影響。針對外界對此政策可能衝擊市場的疑慮，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）1日在記者會上強調，川普關注全民福祉，華爾街「會沒事的」。

李維特在白宮例行記者會上回應媒體提問時表示，許多民眾擔心即將實施的對等關稅政策恐對金融市場造成衝擊，進而影響退休族群的退休基金，這些憂慮是合理的。她指出：「這些當然是合理的擔憂，總統非常嚴肅地看待這些擔憂，也每天都在努力應對。」

她進一步表示，「明天的公告，是為了保護你們所提到的長者的未來世代。是為了他們的孩子與孫子，確保他們能在美國找到工作、實現美國夢，就像他們自己曾經做到的那樣。」

李維特也強調，「至於他們對401(k)退休金與社會保障的擔心，這位總統會一直為我們納稅的年長公民守住這些保障。」

她指出，4月2日即將公布的對等關稅，目的就是確保未來美國經濟的競爭力與就業機會，同時打擊不公平貿易。川普也將繼續落實壓低通膨、降低能源價格與解除不必要監管的經濟策略。

對於近期股市波動，李維特認為這只是「一時的快照」，並提到道瓊工業指數在3月31日仍有上漲表現。她重申，「總統希望所有美國人民都有好表現，尤其是中小企業與一般勞工，這正是關稅政策的初衷所在。」

李維特最後強調，過去川普任內就已證明市場可以穩健運行，「就如我過去多次強調的——華爾街會沒事的」。