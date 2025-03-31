強震唯一倒塌大樓！泰國政府徹查2建商　疑使用不合格鋼材

▲30層高的國家審計辦公大樓（SAO）成為曼谷全市唯一毀損建物。（圖／翻攝自x）

記者張方瑀／綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，就連遠在1000多公里外的泰國曼谷都受到影響，其中一棟位於洽圖洽區、樓高30層的國家審計辦公大樓（SAO）竟瞬間倒塌，成為全市唯一毀損建物。泰國政府已立即展開調查，鎖定鋼筋品質及建商背景，初步發現涉事廠商疑似使用不合格鋼材。

根據《曼谷郵報》報導，泰國工業部長阿卡納（Akanat Promphan）的秘書龐波（Pongpol Yodmuangcharoen）30日指出，工業部的調查小組已前往國家審計辦公大樓的倒塌現場，蒐集建築材料樣本。

龐波表示，目前調查重點放在混凝土柱、橫樑及地基結構所使用的鋼筋上，因為如果鋼筋品質不良，很可能導致建築物在地震中倒塌，「品質不合格的鋼筋，通常會直接斷裂，而不是像正常鋼筋那樣彎曲吸收地震的衝擊力。」

他也提到，工業部近期已對多達7家製造與販售鋼材的公司提起法律訴訟，這些公司都是泰國與外國企業的合資廠商。調查後發現它們所生產的鋼筋不符安全標準，已對公眾構成潛在危害，因此這些工廠已被勒令停工。

▲泰國政府針對大樓倒塌原因展開調查。（圖／路透）



負責政府救援工作的副總理暨內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，目前調查正在進行，首先要確認該建築設計是否符合耐震標準，這是依照法律規定必須具備的條件，「如果設計沒問題，那麼接下來會調查施工等其他環節。」

阿努廷指出，這棟大樓是由「義大利-泰國發展公司」（Italian-Thai Development Plc）與中國中鐵十局工程集團（China Railway No.10 Engineering Group）的子公司合資興建，兩家公司都會為這次倒塌事故負起完全責任。

由於國家審計辦公大樓是泰國唯一倒塌的大型建築，阿努廷表示，這顯示出該建築自身必然存在結構性問題，調查會針對所有可能環節徹查。

針對有媒體報導指出，有幾名男子闖入已封鎖的倒塌現場、疑似帶走文件一事，阿努廷也說調查小組會一併查明。另外，邦蘇警察局（Bang Sue Police）在30日傳喚了5名中國籍人士與1名泰國翻譯進行問訊，並扣押了37份文件。

據了解，當時是有一名目擊者通報有可疑人士出現在SAO辦公大樓的臨時辦公區域。當警方趕到時，該群人已離開，現場只剩一名自稱為該建案負責人的劉姓中國籍男子，劉男也向警方提供其他6人的身分資料，後來這6人主動前往接受調查，並帶著當時攜帶的文件交由警方查驗。

阿努廷同日接見了中國駐泰大使韓志強。韓志強向泰方表達希望率領中國救災專家團隊前往乍都節災區視察的意願；阿努廷則表示，中方專家在現場觀察後認為泰方救援團隊經驗豐富，並無進一步提供技術建議的必要。

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