直擊！多部曳引車進曼谷塌樓現場清運　失聯工人家屬噙淚

▲多部曳引車及大型重機具在塌樓現場進行清運開挖。

圖文／鏡週刊

緬甸強震發生已3天，被震波影響的泰國曼谷，1棟審計處政府大樓坍塌，造成上百名工地工人死傷失蹤，目前搜救進入黃金72小時，泰國時間中午12點左右，突然有多部大型曳引車魚貫進入塌樓現場，塌樓內停放的多部怪手也全部啟動，陸續清運出現場彎曲鋼筋及廢水泥塊，研判當局可能會在黃金72小時過後全面開挖，找尋罹難者遺體。

由於泰國曼谷當地這幾天氣溫都高達37度，大樓現場已傳出陣陣屍臭味，泰國民眾告訴本刊，泰國是佛教國家，對於遺體非常尊重，雖然搜救進度來不及救出所有困在瓦礫堆下的工人，但搜救隊仍想要找出每具遺體還給家屬。

▲曳引車輛輪流運出大批廢棄水泥塊及彎曲鋼筋。

眼看搜救進度緩慢，加上大型重機具已著手清理塌樓現場，許多失聯工人的家屬前往保險公司在現場設置的服務區，詢問請領理賠手續、填寫相關表格，悲痛之情溢於言表。而保險公司人員稍早前往現場，隨即被媒體團團包圍，保險公司堅稱，所有理賠都會全數賠償，絕對沒有逃避。

▲失聯工人家屬到保險公司的服務區申請理賠。

▲保險公司人員抵達現場被媒體團團包圍追問。



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