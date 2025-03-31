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曼谷高樓「距震央1000公里」仍塌 　恐與地質及施工方式有關

▲▼泰國曼谷興建中的審計部大樓因強震而倒塌。（圖／路透）

▲泰國曼谷興建中的審計部大樓因強震而倒塌。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，不僅導致當地多棟建築倒塌，連遠在逾千公里外的泰國首都曼谷也受到波及，一棟尚未完工的高樓因劇烈搖晃最終倒塌，造成多人死傷與失聯。專家研判，土壤結構、建材品質與建築設計可能是主因。

根據BBC報導，這起強震源自貫穿緬甸的實皆斷層（Sagaing Fault），長達逾1200公里的斷層線使地震能量能沿著地層一路向南傳遞至泰國，加上曼谷本身建於軟土層之上，當地震波抵達時，會因地質鬆軟而產生放大效應，導致地面震動格外劇烈。

地震當下，曼谷多棟高樓明顯搖晃，有屋頂泳池的建物甚至出現水花外溢現象。而位於恰圖恰區（Chatuchak）的審計局新建辦公大樓則成為災區唯一倒塌的摩天建物。

據悉，當時大樓內仍有數百名工人作業，截至30日下午，當局證實已有11人罹難、18人受傷，另有76人失聯，搜救行動仍在持續進行。

▲▼泰國曼谷因發生地震的頻率低，多數建築並未將耐震納入考量。（圖／路透）

▲專家指出，曼谷直到2009年前都沒有一套全面的耐震安全規範。（圖／路透）

倫敦帝國學院（Imperial College London）地震工程高級講師馬拉加-丘基泰佩（Christian Málaga-Chuquitaype）指出，曼谷直到2009年前都沒有一套全面的耐震安全規範，導致不少老舊建築在面對大規模地震時相當脆弱。不過此次倒塌的建物屬於新建工程，理應符合最新法規。

泰國結構工程師協會主席阿蒙（Amorn Pimanmas）表示，儘管泰國43個省份設有防震建築法規，但目前全國具備抗震能力的建物恐怕不超過一成。他也認為，曼谷的軟土地質有可能是建築倒塌的主因之一，這類土層可將震動強度放大3至4倍。

阿蒙補充，除了地質因素，還須進一步調查施工過程是否涉及建材瑕疵、鋼筋混凝土品質不良，或是結構設計出現不規則等狀況。

馬拉加-丘基泰佩進一步分析倒塌建築影片後指出，該棟大樓可能採用「無梁版」設計，這種將平板直接支撐在柱子上的建築方式，早已被地震頻繁地區淘汰，因其在強震時表現極差，「這類設計看似方便施工，實際卻在地震中缺乏韌性，易造成災難性損壞。」

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