兒曝翁山蘇姬現況！4年只收過一封信　認「已很久沒她消息」

▲緬甸前國務資政翁山蘇姬的兒子證實母親安全無虞。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，首都奈比多、曼德勒、實皆等緬甸中部地區出現嚴重災損與人員傷亡，外界也紛紛關注緬甸自2021年就被軍政府關押在奈比多監獄的前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的安危。

據BBC報導，翁山蘇姬的小兒子阿里斯（Kim Aris）透露，他聽說母親平安度過了這場災難，「據我所知，監獄方面並未傳出嚴重災情。」阿里斯的說法與BBC緬甸分社此前取得的消息雷同。30日，一名監獄消息人士告訴BBC，翁山蘇姬並未在這場8.2強震中受到影響。

反軍方陣營的緬甸影子政府「全國團結政府」（National Unity Government）總理辦公室發言人也表示，據他們掌握的消息，現年78歲的翁山蘇姬目前沒有危險。一名在奈比多的軍方消息人士指出，關押翁山蘇姬的監獄都是單層建築，其結構相較高樓而言危險性更小。

儘管如此，翁山蘇姬的小兒子阿里斯坦言，他自地震前就已鮮少有機會與母親聯絡，「母親被囚禁的這4年，她只被允許寫過一次信。」自緬甸軍方2021年2月1日無預警發動政變以來，翁山蘇姬便遭逮捕入獄至今。期間，翁山蘇姬曾被轉為軟禁，但後來又再度被送回奈比多監獄繼續拘留。