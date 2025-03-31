災區氣溫狂飆40℃！搜救犬恐難行動　專家：登革熱是大麻煩

▲緬甸災區天氣炎熱，專家擔心氣溫恐影響搜救工作，並引發傳染病，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

緬甸曼德勒28日爆發芮氏規模8.2強震，截至30日，死亡人數已超過2000人，另有數千人受傷。目前，搜救隊正與時間賽跑，勢要救出更多的倖存者。專家擔憂，災區高達攝氏40度的氣溫恐將影響搜救犬的工作狀態，並增加登革熱等傳染病擴散風險；國際社會也高度關注當地物資援助的狀況。

綜合BBC等外媒報導，目前，來自中國、新加坡、馬來西亞等地的救援隊伍已陸續投入緬甸強震災區的搜救行動，但高溫對救災行動構成了重大挑戰。曼德勒災區現在正處於酷熱季節，氣溫最高可飆升到攝氏40度。

曾參與土耳其強震救援的專家宛嵬表示，高溫天氣會降低搜救犬的嗅探能力，因為犬隻必須透過張嘴喘氣來散熱，無法專注於嗅覺辨識。此外，搜救犬在高溫下的工作時長受限，可能影響救援效率。

與此同時，高溫也令傳染病的風險日益加劇。WHO表示，登革熱、瘧疾和霍亂極有可能會成為災區的主要傳染病，其中又數登革熱最難防範。登革熱普遍透過蚊蟲叮咬傳播，但許多災民只能露宿街頭，缺乏蚊帳或防蚊設備，疫情恐迅速擴散。

登革熱暫時還未有有效疫苗，而部分救援隊雖已預防性注射霍亂疫苗，但對登革熱的防範相對薄弱，公共衛生形勢嚴峻。紅十字會也警告，當地現在急需乾淨的食水，以防止疾病蔓延。

除了疾病，災區的環境也帶來額外健康風險。專家指出，緬甸震區部分倒塌建築內含石棉材料，長期吸入恐導致「石棉肺」等慢性疾病。然而，在酷熱環境下，救援人員佩戴N95口罩與防護裝備變得困難，進一步增加了健康風險。紅十字會強調，確保充足的醫療物資與防護設備對於救災至關重要。

面對這場多重危機，聯合國機構已啟動「最高緊急狀態」應對機制，強調未來30天內須提供緊急醫療救治、防疫控制與基本衛生服務。WHO呼籲國際社會迅速提供800萬美元（約新台幣2.6億元）的資金與物資援助，以防止災後疫情失控，確保倖存者的基本生存條件，並降低高溫對救援行動的影響。