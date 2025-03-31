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泰總理親赴曼谷倒塌大樓視察　移工下跪陳情

泰國總理赴現場勘災，緬甸男子激動下跪陳情。

▲泰國總理赴現場勘災，緬甸男子激動下跪陳情。

圖文／鏡週刊

位於曼谷恰圖恰市集旁的審計部大樓在日前地震後整棟倒塌，災情慘重。今（31）日上午，泰國總理貝東塔·欽那瓦親赴現場視察，並聽取各單位災後應變與搜救進度簡報。

【緬甸強震直擊】倒塌現場移工下跪陳情　政府強調無餘震風險籲冷靜

▲泰國總理貝東塔（中）赴曼谷審計部大樓災情現場視察。

該棟大樓倒塌後至今，仍有多名當時在內部工作的工人失聯，生死未卜。 在總理進入坍塌大樓現場前，一名身穿藍色上衣的男子突然激動跪地陳情，引起現場關注。從他的服裝上可以看到「WA Workers Association」的標誌與緬甸國旗，研判應為緬甸移工團體的成員，疑似是失聯者的家屬或同鄉，總理貝東塔也停下腳步聆聽並安撫男子情緒。

此外，近日由於緬甸餘震不斷，連泰國境內也人心惶惶，甚至傳出曼谷多處高樓有安全疑慮。對此，總理辦公室稍早也發布正式公告澄清。

公告指出，根據氣象局資料，泰國境內未發生地震，來自緬甸的餘震亦不會對泰國建築安全構成威脅。 至於網傳部分高樓出現裂縫的狀況，泰政府也解釋多為原有結構老化所致，非本次災變引發。

總理強調，所有建築物的安全檢查與重新開放，皆須經由專業單位審核與政府核准，不容草率恢復使用。同時呼籲大眾勿輕信未經查證的消息，以避免造成不必要的恐慌。

目前現場救援與失聯者搜救仍在進行中，政府也將持續追蹤進展，表達將致力協助所有受災戶與外籍勞工家屬取得真相與支援。


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