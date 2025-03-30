4陸男闖「曼谷倒塌大樓」！趁亂搬走32份機密文件　被泰警抓包

▲4名中國男子被發現闖入倒塌大樓的工地現場，將文件「偷渡」出去。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

緬甸發生芮氏規模8.2強震後，泰國曼谷一棟30層高的施工中大樓應聲倒塌，至今仍有80多人受困在內，且至少造成10人死亡。事故發生後，當地政府隨即下令控管現場並展開搜救，沒想到竟有4名中國大陸籍男子偷闖入工地，並抱著32份機密文件離開。事實上，倒塌大樓正是中泰政府合作的審計署大樓，因此4人也被警方帶走問話。

根據《民意報》報導，泰國警方29日接獲民眾通報稱，有4名中國大陸籍男子在未經許可的情況下，闖入因地震倒塌的審計署大樓內，並將大量文件搬運出去，目前曼谷警方正在調查此事，並研判4人是否涉及違法行為。

泰國警方表示，這4名中國男子3月29日進入事故現場後，從大樓殘骸後方搬走共32份文件。由於事發地點已經被曼谷市政府劃定為災難控制區，根據《災害防治法》，未經允許者不得擅自進入。警方接獲通報後，立即與相關單位聯繫，並在事故現場附近找到其中1名男子，對方自稱是負責此建案的工程主管。

警方隨後將這4人帶回警局問話，經過調查，4人為某建築公司的員工，擁有合法工作簽證。警方將4人抱走的32份文件查扣，內容涉及建築承包商、工程文件、施工說明等，不過詳細資訊仍在進一步調查中。

曼谷警察局副局長那帕席（Nopasin Poolsawat）表示，4名中國男子接受調查後，已經暫時被釋放，但警方仍在確認他們是否取得官方許可進入事故現場。

另一方面，恰圖恰區（Chatuchak）區長已指示法務人員向警方報案，指控4人違反《災害防治法》，警方未來將根據法律程序傳喚他們到案說明。

依據《災害防治法》，未經允許擅闖災區者，最高可處3個月監禁或6000泰銖（約新台幣5300元）罰款，或兩者併罰。