23歲女遊長灘島「遭3男連續性侵」殘殺！　半裸棄屍廢棄教堂

▲被害人在長灘島旅遊時，遭3名男子性侵殺害。（圖／翻攝自菲律賓星報）



記者王佩翊／編譯

斯洛伐克一名女遊客日前前往菲律賓著名旅遊勝地長灘島（Boracay）旅遊，卻在當地遭3名男子連續性侵後殺害，遺體最終被棄置在一座廢棄教堂內，呈現半裸狀態，震驚社會。

根據《菲律賓星報》報導，23歲斯洛伐克籍女性米哈伊拉・米科娃（Michaela Mickova）平時住在德國柏林，擔任看護。她3月8日為了參加朋友的婚禮，前往菲律賓長灘島，並開心地向朋友分享旅途心得，誰也沒想到卻在2天後離奇失蹤。

根據當地警方張貼的尋人啟事，米哈伊拉最後被人目擊時，身穿紅色上衣、戴著綠色帽子。警方3月12日在一座廢棄教堂中發現她的遺體，但米哈伊拉身上衣物不完整，呈現半裸狀態。

根據法醫鑑定，米哈伊拉生前遭人性侵，隨後被歹徒用木棍重擊死亡。警方調查發現，有3名嫌犯在案發當晚遇見正在拍照的米哈伊拉，於是將她打昏，拖入教堂內性侵，之後3人便若無其事地一起去喝酒。

3名嫌犯目前都已經落網，其中一名28歲嫌犯，因為涉及毒品案件被警方逮捕，隨後在獄中告發了另外2名同夥。

米哈伊拉的朋友為了將她的遺體送回斯洛伐克，在募資網站GoFundMe發起募款行動，短時間內已籌得3700英鎊（約15萬新台幣）。

長灘島當局則擔憂這起凶殺案會打擊當地觀光，強調會全力確保當地安全，避免類似事件發生。