黃金72小時倒數！救援隊加快搜救　災民「自行爬出瓦礫」畫面曝

▲緬甸第二大城曼德勒災情慘重，救援人員正與時間賽跑，積極搜救。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，截至30日已造成2028人罹難、3408人受傷，災區也嚴重缺糧缺水。隨著救援的黃金72小時進入倒數，各國救援隊目前正加快速度搜尋倖存者，但由於基礎設施受損，令救援行動滯礙難行。地震發生後，緬甸軍政府罕見對外求援，但當地民眾透露，他們至今仍未見國際救援物資抵達，災區生存狀況令人擔憂。

CNN發布一段震後救援畫面，顯示曼德勒一處倒塌建築內，救援人員發現一名受困在狹窄縫隙中的白衣男子，正拿著手電筒求救。男子見到救援隊後，冷靜地朝救援人員伸出右手，有氣無力地輕聲說了一句「哈囉」。

接著，救援隊又在瓦礫堆中發現一名男子，他當時被石樑壓住了身體、動彈不得，但救援人員不斷向他喊話，「兄弟，放輕鬆，我們找到你了，我們會救你出來。」隨後，救援人員小心翼翼地將他拉出。在這名男子獲救後，另一名身穿灰色上衣的男子則自行從瓦礫中爬出，露出激動的笑容，並向救難人員揮手致意。

儘管目前已有越來越多災民獲救，但軍政府警告死傷人數恐持續攀升，美國地質調查局（USGS）模型也預估，在這場強震中死亡的人數恐高達1萬，經濟損失超過全年GDP。報導稱，災區內建築、道路、橋樑與寺廟毀損嚴重，居民被迫露宿街頭，醫院也在強震中倒塌。聯合國人道事務協調廳表示，當地的醫療用品嚴重短缺，阻礙救災進展。

當地民眾透露，他們至今仍未見國際救援物資抵達，而紅十字會告訴BBC，緬甸民眾需要的援助類型多種多樣，「幫助受傷者並讓他們得到專業治療是首要任務，但確保人們獲得乾淨的水也至關重要，尤其這個季節的氣溫很高，我們需要乾淨的水才能預防人們感染疾病。」