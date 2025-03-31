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緬甸孕婦受困2天「截肢脫困」！抬出卻失血過多亡　救援人員心碎

▲緬甸倒塌公寓仍在持續救援中。（圖／路透）

▲救難人員仍在倒塌的緬甸公寓中持續搜救。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

缅甸28日發生芮氏規模8.2強震，其中第二大城市曼德勒災情慘重，有一名孕婦受困於倒塌的公寓超過2天，救援人員找到她後，費盡千辛萬苦，將其截肢，並抬出廢墟，然而她卻因失血過多身亡，最終仍逃不過一屍兩命的悲劇。

根據《法新社》報導，Sky Villa公寓是緬甸地震中，受災最嚴重的建築之一。該公寓原高12層樓，地震後上方的6層樓直接將下面6層樓壓垮。公寓倒塌至今已2天，但是救援人員仍不放棄任何希望，持續搜救受困者。

當時救援人員發現35歲的孕婦瑪圖蘇溫受困在殘骸下，但仍有生命跡象，因此中緬聯合救援隊在數日內，動用電鑽、電鋸和旋轉鋸等各種設備，試圖拆除水泥廢墟。然而因為瑪圖蘇溫依舊被卡住，救援人員經判斷，決定將她截肢，最終成功把她扛出廢墟。

正當所有人以為能成功挽救這名孕婦的性命時，瑪圖蘇溫卻因截肢導致失血過多不治身亡。

救援人員30日晚間將她從廢墟中抬出後，就立即進行心肺復甦術，但依然無法挽回她的生命。一名醫療隊員哽咽地表示，「我們真的已經竭盡所能了。」

由於截肢導致大量失血，使她的生命體徵在獲救前極度微弱。當時救難人員為了穩定她的生命體徵，直接在現場搭建臨時手術帳篷，準備第一時間替她進行手術，然而最終仍未能派上用場。

截至目前，這場地震已造成緬甸約1700人死亡。

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