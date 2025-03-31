蟑螂、老鼠頻入侵！　日SUKIYA宣布：今起1900間分店停業4天

▲知名牛丼連鎖品牌「すき家」（SUKIYA）近日接連爆出蟑螂、老鼠混入餐點的事件。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

知名牛丼連鎖品牌「すき家」（SUKIYA）近日接連爆出蟑螂、老鼠混入餐點的事件，為此，官方宣布自3月31日上午起，將於全日本約1900間分店暫停營業4天，進行徹底清掃與衛生改善，同時調查異物混入的根本原因。

根據NHK報導，SUKIYA日前發生多起異物混入事件。鳥取縣一間門市今年1月提供給顧客的味噌湯中竟出現老鼠；位於東京都昭島市的分店3月28日又遭客人投訴，外帶商品中竟夾雜有蟑螂屍體碎片。

接連發生類似事件後，SUKIYA決定自3月31日上午9時起至4月4日上午9時止，除部分位於購物中心內的門市外，全國約1900間分店將全面停業4天。

停業期間，店員將進行店內徹底清潔，並加強防止害蟲、老鼠等外來生物入侵的措施，同時也會深入追查異物混入的具體原因，這也是該品牌首次在全國範圍內同時停止營業。

對於造成顧客與相關人士的擔憂與不便，SUKIYA發表聲明致歉，並強調會徹底執行對策，努力恢復外界信賴，「對於給顧客及相關人士帶來極大困擾與不安，我們深表歉意。」

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