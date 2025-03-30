美日防長強調「台海和平穩定」重要性！　留意共軍動向

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和日本防衛大臣中谷元。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和日本防衛大臣中谷元30日在日本防衛省舉行首次會談，兩人針對區域安全局勢進行了約85分鐘的意見交換，其中也特別關注台灣周邊的軍事情勢以及中共的動向，強調維護台灣海峽和平穩定的必要性。

這是赫格塞斯自1月上任以來首次與日本防衛大臣進行面對面會談。兩人在會談中針對急遽嚴峻的印度太平洋安全保障情勢進行討論。對於中國的動向，赫格塞斯與中谷元尤其反對中國在東海以及南海試圖以各種武力及脅迫手段改變現狀。

不僅如此，兩人都認同要留意共軍在台灣周邊的軍事情勢，強調台灣海峽和平穩定的重要性。

兩人一致認為，美日應保持密切合作，以實現自由開放的印度太平洋，並急迫地需要強化美日同盟的嚇阻力和應對力。雙方也再度重申，美國將運用包括核武在內的各種能力堅定防衛日本。

日本自衛隊日前創設「統合作戰司令部」，統合陸海空自衛隊的調度權，而駐日美軍的統合軍司令部也開始升級，對於這些有關美日指揮與統治框架的提升，赫格塞斯與中谷元同時表示歡迎。

他們也同意不論是平時，還是發生緊急事態，美日都將持續進行更有效的密切合作。

美日雙方也談定，在日本西南地區的擴大影響力，將擴充更具高度且更具實踐性的聯合訓練，並將此列為美日同盟的最優先事項之一。

針對防衛裝備和技術合作，美日兩國將利用「日美防衛產業合作、採購和整備定期協議」（DICAS）框架，加速商議先進中程空對空飛彈（AMRAAM）等的共同生產，以及美軍船艦和飛機的共同維修整備，以強化國防產業基礎，並達成雙方互補。

此外，赫格塞斯與中谷元也就太空和網路安全等領域的強化進行意見交換。雙方都認為，為了實現自由開放的印度太平洋，美日應與澳洲、南韓、菲律賓等區域夥伴推動資訊共享和合作。