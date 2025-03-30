盤點史上5大強震！　規模9.1地震「掀51公尺巨浪」釀30萬死

▲1960年智利大地震是目前人類史上觀測記錄到規模最大的地震。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，造成中南半島嚴重災情，目前已知超過1600人喪生、3400多人受傷。泰國媒體統整指出，目前人類史上規模最大地震是規模達9.5的智利大地震，當時引發超過25公尺高的海嘯，估計死亡人數約為5700至6000人。

1.智利大地震（Valdivia Earthquake）－規模9.5

1960年5月22日發生的智利大地震（又稱為瓦爾迪維亞大地震）是目前人類史上觀測記錄到規模最大的地震，芮氏規模達9.5。當時持續搖晃約10分鐘，引發25公尺高的海嘯，甚至波及到遙遠的美國夏威夷、日本、澳洲等地。

不過，由於年代久遠，地震所造成的具體罹難人數、經濟損失無法精確得知，僅能粗略估計死亡數約在5700至6000人之間；不同來源估計的經濟損失約在4億到8億美元之間。

▲1964年阿拉斯加大地震是美國和北美洲歷史上最大的地震。（圖／達志影像／美聯社）



2. 阿拉斯加大地震（Great Alaska Earthquake）－規模9.2

1964年3月27日耶穌受難日當天，阿拉斯加發生規模9.2強震，這也是美國和北美洲歷史上最大的地震。

這場地震持續了約3至5分鐘，引發高達67公尺的巨浪，對當地建築造成巨大破壞，導致了139人死亡。此外，這起地震還讓阿拉斯加州部分土地發生了約11.5公尺的垂直位移。

▲印度洋大地震引發南亞大海嘯。（圖／達志影像／美聯社）



3. 印度洋大地震（Indian Ocean Earthquake）－規模9.1

2004年12月26日週日上午7時58分，印尼蘇門答臘島亞齊省西岸160公里，發生規模9.1地震，引發高度平均為15公尺到約30公尺的「南亞大海嘯」，而最高的海浪高達51公尺。

地震當天正值聖誕節連假，在泰國、印尼度假的旅客人數非常多，造成至少30萬人罹難或失蹤，這場災難也被視為歷史上死傷最慘重的自然災害之一。

▲311東日本大地震引發最大高達40.1公尺的巨大海嘯。（圖／路透）



4. 311東日本大地震（Tōhoku Earthquake）－規模9.0

日本東北地方外海在2011年3月11日14時46分，發生規模9.0地震，這也是日本有觀測紀錄以來第一個規模超過9的地震，最大震度達到了日本氣象廳震度等級中的震度7，並引發最大高達40.1公尺的巨大海嘯。

根據日本消防廳數據，此次地震造成1萬9759人死亡、2553人失蹤，6242人受傷。世界銀行估計的經濟損失約為2350億美元，更造成福島核電廠危機，成為歷史上經濟損失最嚴重的自然災害。

5. 堪察加地震（Kamchatka Earthquake）－規模9.0

這起規模9.0的地震發生在1952年，引發高達15公尺的海嘯，波及至夏威夷與美國西岸地區。

地震發生後大多數居民逃到了周圍的山上，躲過了第一波海嘯，但在返回城鎮的途中，遭遇第二波海嘯襲擊，造成6000名居民中，有2336人因此死亡。