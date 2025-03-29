料理鼠亡！日本SUKIYA再爆「蟑螂入侵」超噁畫面曝　總公司崩潰閉店

▲日本網友發現，曾有顧客在Sukiya鳥取縣分店用餐時，在味噌湯碗裡發現老鼠屍體。（圖／翻攝自Google）

記者羅翊宬／編譯

日本知名牛丼連鎖品牌「すき家」（Sukiya），近期頻繁捲入食安風暴！繼今年1月有顧客在裝有味噌湯的碗裡發現混有一隻死老鼠的屍體後，位於東京都的分店同樣也出現商品內混入蟑螂的情況。對此，日本總公司除了坦承疏失，也表示未來會輪流閉店，加強巡視防止異物入侵的措施。

根據日媒《讀賣新聞》、《日本放送協會》，Sukiya位於鳥取縣鳥取市的「鳥取南吉方店」，於今年1月21日被顧客發現，裝有味噌湯的碗竟然混入老鼠屍體。事後，Sukiya透過發表聲明坦承疏失，研判是因為店員怠惰疏忽，才會沒有留意到有老鼠屍體混入味噌湯碗中。豈料，位於東京都昭島市的分店，再度出現有異物混入的情況。

Sukiya於今（29）日證實，位於東京都昭島市的分店所提供的商品，的確混入蟑螂。Sukiya表示，由於先前才發生有老鼠屍體混入味增湯碗的事件，因此除了設置於大型購物中心的分店以外，日本全國內的Sukiya分店將從3月31日至4月4日，輪流關閉分店，加強清潔與檢查，檢討如何有效防範害蟲等異物入侵。

▲日本Sukiya總部發聲了。（圖／達志影像／美聯社）

另外，Sukiya也針對上次鳥取縣分店的味噌湯碗中出現老鼠屍體的事件進行解釋，透露鳥取分店已從24日起實施為期一個月的改裝工程。總部表示，在經過調查並調閱監視器後，發現靠近店門外的大型冷藏庫，其下部位置的橡膠密封條出現裂縫，研判老鼠可能是從此趁機而入，並進入到放在冷藏庫內的味噌湯碗。

Sukiya指出，「味噌湯是放在鍋中烹煮後提供，從烹煮食的影像中，並未看到有老鼠混入鍋內，因此確認老鼠並未跟著被加熱」，強調義務混入鍋內的機率相當低。

對於遲至2個月後才向大眾公開老鼠屍體混入味噌湯碗的消息，Sukiya透過聲明道歉，「這樣的處理方式招致顧客們的不信任，對此感到抱歉。」

►SUKIYA隔半年又漲！牛丼超大碗貴20元、牛肉咖哩漲4元

►味噌湯浮「整隻老鼠屍體」被加料！ 日本SUKIYA道歉認了

►味噌湯浮「整隻老鼠屍體」！超噁照片曝 日本SUKIYA緊急回應