好市多紅龍雞塊氣炸後「還是軟軟的」　大票有感：改配方了？

▲好市多。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

好市多「紅龍雞塊」是許多會員必回購品項，最近有會員在社團表示，覺得雞塊配方好像變了，「180度氣炸8分鐘、反面200度5分鐘，以前這樣就很外皮就很酥，今天炸完皮還是軟軟的」，話題引發討論。還有會員直呼，「味道好像也變了」、「幾個月前買就有這種感覺。」

有網友日前趁紅龍雞塊有特價時入手，卻發現吃起來的感覺跟以前不一樣，忍不住在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，「配方好像變了？180度氣炸8分鐘、反面200度5分鐘，以前這樣就很外皮就很酥，今天炸完皮還是軟軟的。」

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貼文一出，就有人也有感，「我也覺得沒有很酥」、「真的…這次的用氣炸鍋烤，要翻面時一半的外衣都黏在烤紙上了…之前不會這樣說。」還有會員表示：「味道好像也變了」，引來其他人共鳴，「真的，比較粉」、「真的很難吃，粉粉的的不像雞肉」、「味道變了，而且炸起來也不酥，小孩都說不好吃了」、「這次買來吃，覺得跟之前有差，不知道配方是不是有換？」

但也有網友表示，「180度15分鐘，不翻面，咔滋響」、「我們家都200度12分鐘，不用翻面，剛剛好」、「每一台氣炸鍋功率和結果不盡相同，我倒是會在第一面時使用高溫，因為雞塊呈現冷凍狀態，溫度不夠它會滲水」、「很久之前就有人分享討論過，就算是同一廠牌的雞塊，各廠牌氣炸鍋的烹調時間都沒有一定的標準答案，得自己多試幾次找出最適合的溫度與時間。」