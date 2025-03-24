好市多「飲料沒喝完」　她1舉動被店員大聲斥喝！過來人：真的心累

▲原PO把剩餘飲料倒廚餘桶，被店員大聲喝斥。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

「覺得被罵的莫名其妙！」一名女網友透露，喝不完可樂，倒入好市多的廚餘桶，殊不知這一舉動反遭店員制止，要求她倒入可樂機水槽才對。這讓原PO滿臉疑惑。文章引發討論，網友也直呼「覺得噁心+1，沒有指示牌的話，根本不會敢倒那裡」；也有餐飲業員工曝光背後原因。

一名女網友在Dcard表示，最近在好市多用餐，她把喝不完的飲料倒入廚餘桶，沒想到當場遭到店員制止，對方甚至大聲斥喝「飲料不要倒這邊！要倒可樂機水槽！」

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頓時，原PO傻眼又錯愕，她一直以為倒飲料機水槽，就像喝過的水倒飲水機水槽一樣，會讓人覺得噁心，所以才沒把喝剩的飲料倒在水槽裡。對此，原PO認真求問，「覺得被罵的莫名其妙，是我認知有問題嗎？」

底下網友熱議，「那個不會回收，只會流掉」、「可能飲料倒在廚餘桶，會很重不好處理」、「覺得噁心+1，沒有指示牌的話，根本不會敢倒那裡；有指示牌的話，一開始根本不敢裝飲料」、「可能飲料倒在廚餘桶，會很重不好處理」、「飲料倒塑膠袋超重又容易破，他們那種大型機台都是配好管線直接流下水道的」。

也有從事餐飲業的網友解釋與分享，「做餐飲路過廚餘加水又重又臭，要處理真的很心累，而且液體根本不算廚餘，只有那些渣才算」、「我在學餐打工過，垃圾桶液體太多的話，會不好搬運，要從垃圾桶把垃圾袋拿出來也會很難。我永遠記得第一天打工的時候，收攤時跟一個190公分的黑人壯漢（我也有182然後80kg）一起試著把垃圾袋裡面有很多液體從垃圾桶拉出來有多困難，最後拉出來時甚至垃圾袋還破掉，裡面的廚餘濺了我們一身」、「喚醒我之前做餐飲去倒廚餘桶，因為裡面液體太多重到靠北搬不動的回憶」。