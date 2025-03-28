4月1日實施！好市多「入場新規定」曝光　會員贊成：本來就該如此

▲很多人都會去好市多補貨。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

知名賣場好市多（Costco）採取會員制，如果要進場購物，必須將會員卡亮給入口處的工作人員看，只是如果正好人潮眾多，可能就會有「非會員」趁機進入。稍早好市多在APP上公告新規定，自4月1日起，賣場入口處會設置會員卡掃描機，會員進場前必須自行掃描。

之前有網友拋問，台灣何時才要跟進美國，改成電子掃卡入場？單純人工判斷的話，可能會有誤差，而且人多的時候，也會有人偷偷跟著進場，如果改以電子掃描入場，就可以保障會員權益，也避免「試吃部隊」吃光試吃品。

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好市多日前回應，Costco持續致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，同時維護會員權益也是不斷努力的方向，而在入口處增設電子會員掃描（Door scan）為全球Costco執行的要點，未來全台賣場也將依循總部指示增設。

▲好市多入場新規定。（圖／翻攝自APP）

稍早好市多在APP上公告，「2025年4月1日起，賣場入口處會設置會員卡掃描機，進入賣場前，請提早準備您的實體或電子會員卡，自行掃描會員條碼即可」。

消息一出，也在網路掀起討論，有網友認為，「本來就該如此」、「無法再持沒有會員資格的舊卡進去試吃囉」、「如果不用會員卡，光停車就排擠掉會員權益了」、「這樣也好，都入會繳會費了，進去常被攔下來要看卡或開手機，那種感受不舒服」。還有網友回應，「還是會有人都跑進去呀」、「只有掃描會員條碼，會對身分嗎」、「跟著進入能防嗎」。

好市多也進一步指出，此規定跟進總部指示，全球統一執行，以維護會員權益；刷卡機僅為輔助員工辨認會員卡是否有效及是否為持卡會員本人；依照原會員規章，「每位會員最多可攜帶二位來賓，來賓購物由持卡會員付費」。