助徐巧芯挺過反惡罷　黃國昌：絕不會袖手旁觀民進黨破壞民主

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免潮延燒，堪稱「風暴中心」的國民黨立委徐巧芯今（29日）表示，民眾黨主席黃國昌有傳訊表達願意協助反惡罷，她也喊話松信成為藍白合反惡罷的示範區。對此，黃國昌受訪說，「徐巧芯在國會非常認真在監督政府」，民進黨想要恢復一黨執政、一黨專制，民進黨要做這種破壞台灣民主的事情，民眾黨絕對不會袖手旁觀。

黃國昌說，對於賴清德政府要藉由推動全面性的罷免，改變國會結構，「我說過，那個就是選輸翻桌，台灣的民主制度在民進黨主政這麼多年，不斷沉淪」，已經苦口婆心勸賴清德總統懸崖勒馬，結果執意為之。

黃國昌指出，過去為了搞民進黨的大罷免，癱瘓國會整整3天，這些錢是民進黨政府要出嗎？民進黨這些尸位素餐的薪水小偷，要不要吐回來還給國家還給納稅人？

黃國昌說，民進黨現在在做的事情就是希望恢復一黨專政，民進黨說了算，就像柯建銘在國會裡面恣意拿拐杖毀損公物、傷害其他在野黨委員，「請問賴清德，這就是民進黨的民主進步嗎？還是現在民進黨打算要在國會搞戒嚴？還沒有恢復到民進黨一黨專政以前，先在國會搞戒嚴，癱瘓國會，大家通通不用監督，讓民進黨繼續恣意妄為」。

黃國昌表示，民進黨想要恢復一黨執政、一黨專制，民眾黨絕對不會袖手旁觀，護民主反威權拒絕綠色恐怖，是台灣人民大家的共識。在這樣的情況下，民進黨政府走到這步，民眾黨下一階段會有更積極具體的作為。

至於協助徐巧芯一事，黃國昌說，徐巧芯在國會非常認真在監督政府，為了強化台灣國防戰力，希望能幫辛苦基層官士兵提升待遇，民進黨找了一個有錢的側翼叫曹興誠，現在是民進黨就大聲、有錢就囂張？這種破壞台灣民主的事情，民眾黨絕對不會袖手旁觀。