徐巧芯PO照稱「場地有借有用」批綠抹黑　許淑華：亂指控造謠

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免潮延燒，國民黨立委徐巧芯日前遭踢爆大量借用松山、信義區的區民活動中心場地，但卻未全部都有使用；徐巧芯今（29日）出示三張區、大仁區、黎忠區等活動中心的活動照片，強調確實有辦活動，反批綠議員許淑華抹黑。對此，許淑華回應，「徐巧芯自己做錯事，卻跑來亂抹黑其他人」，徐不解決自己的爭議，用抹黑他人轉移焦點，是把大家當傻瓜嗎？

有媒體報導指出，徐巧芯近日大量借用台北市松山、信義區的「三張區民活動中心」、「大仁區民活動中心」，但經查證，借了場地根本沒有用，有些被借用的活動中心大門深鎖，有些則是根本沒有辦活動的痕跡。

徐巧芯表示，「記者」拍攝時活動可能已經結束，近日（3/25-3/28）確實有辦活動，均可附上照片佐證。由於平日只租用一個小時（18:00-19:00），所以或許來拍攝的時候活動早已結束。而許淑華明確知道此事，因為她派辦公室許姓主任到場拍攝，卻仍如此抹黑，令人不屑。

「徐巧芯又在亂指控造謠！」許淑華說，徐巧芯指控她辦公室同仁去現場拍攝，但其實是媒體去拍攝並報導，這完全不是事實。

許淑華說，徐巧芯自己大量借用松山、信義區的區民活動中心，借用系統上網都看得到，徐巧芯身為民代，用這種手段，讓一般市民沒辦法使用，被踢爆後，引發大眾質疑，但事件經過了一個禮拜，還是不回應、不面對。

「自己做錯事，卻跑來亂抹黑其他人，這是徐巧芯一貫的手法，從以前選舉到現在都沒改變過。」許淑華表示，大罷免是民意所趨，這是過去一年，徐巧芯個人言行爭議而導致，「徐巧芯不解決自己的爭議，用抹黑他人來轉移焦點，被民眾質疑，卻不好好改進，市民的眼睛都是雪亮的，徐巧芯是把大家當傻瓜嗎？」